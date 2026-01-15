BIST 12.457
DOLAR 43,19
EURO 50,28
ALTIN 6.397,45
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Keçiörengücü maçı Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş - Keçiörengücü maçı Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) C Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile Keçiörengücü Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş ile Keçiörengücü bu akşam galibiyet için kozlarını paylaşacak. 

Beşiktaş 0-0 Keçiörengücü (CANLI SKOR)

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) C Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile Keçiörengücü bu akşam saat 20.30'da Tüpraş Stadında karşı karşıya gelecek. Mücadele ATV ekranlarından şifresiz canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. 

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında bu akşam Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, 15 Ocak saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Türkiye Kupası’ndaki ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Başkent ekibi karşısında da galip gelerek 2’de 2 yapmak istiyor.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Rıdvan, Demir Ege, Kartal Kayra, Cerny, Rashica, Bilal Toure, Abraham.

KEÇİÖRENGÜCÜ: Emre, Welington, Oğuzcan, Süleyman, Hakan, İshak, Erkam, Diaby, Halil Can, Tahsin, Fernandes.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanlar gram altın için ikiye bölündü: 2026 yılı altın yılı mı olacak?
Uzmanlar gram altın için ikiye bölündü: 2026 yılı altın yılı mı olacak?
Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
Putin'den Avrupa açıklaması: 'Hazırız' diye duyurdu
Putin'den Avrupa açıklaması: 'Hazırız' diye duyurdu
Hakan Çalhanoğlu transferinde rüzgar tersine döndü
Hakan Çalhanoğlu transferinde rüzgar tersine döndü
Atalanta ve Lookman'dan Galatasaray'ı çıldırtan teklif
Atalanta ve Lookman'dan Galatasaray'ı çıldırtan teklif
Naci Görür 'Türkiye için tehlikeli' diyerek uyardı
Naci Görür 'Türkiye için tehlikeli' diyerek uyardı
Derya Çayırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Derya Çayırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
AK Parti'li Acar'dan CHP'ye tabela tepkisi: Beceriksizliğinizi bilmek vatandaşın hakkı
AK Parti'li Acar'dan CHP'ye tabela tepkisi: Beceriksizliğinizi bilmek vatandaşın hakkı
Emekli maaşı zammına zam geldi! En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu
Emekli maaşı zammına zam geldi! En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan jandarmaya yönelik hakarete tepki
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan jandarmaya yönelik hakarete tepki
Ankara-Samsun hattında "Delice-Çorum" etabının yüzde 20'si tamamlandı
Ankara-Samsun hattında "Delice-Çorum" etabının yüzde 20'si tamamlandı
İsrail, ateşkesin ilk aşamasında 1244 ihlal yaptı
İsrail, ateşkesin ilk aşamasında 1244 ihlal yaptı