Beşiktaş - Keçiörengücü maçı Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) C Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile Keçiörengücü Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş ile Keçiörengücü bu akşam galibiyet için kozlarını paylaşacak.
Beşiktaş 0-0 Keçiörengücü (CANLI SKOR)
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) C Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile Keçiörengücü bu akşam saat 20.30'da Tüpraş Stadında karşı karşıya gelecek. Mücadele ATV ekranlarından şifresiz canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında bu akşam Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, 15 Ocak saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Türkiye Kupası’ndaki ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Başkent ekibi karşısında da galip gelerek 2’de 2 yapmak istiyor.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Rıdvan, Demir Ege, Kartal Kayra, Cerny, Rashica, Bilal Toure, Abraham.
KEÇİÖRENGÜCÜ: Emre, Welington, Oğuzcan, Süleyman, Hakan, İshak, Erkam, Diaby, Halil Can, Tahsin, Fernandes.