Beşiktaş - Keçiörengücü maçı Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş 0-0 Keçiörengücü (CANLI SKOR)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, 15 Ocak saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Türkiye Kupası’ndaki ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Başkent ekibi karşısında da galip gelerek 2’de 2 yapmak istiyor.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Rıdvan, Demir Ege, Kartal Kayra, Cerny, Rashica, Bilal Toure, Abraham.

KEÇİÖRENGÜCÜ: Emre, Welington, Oğuzcan, Süleyman, Hakan, İshak, Erkam, Diaby, Halil Can, Tahsin, Fernandes.