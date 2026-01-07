Tecrübeli kaleci Mert Günok, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş ile yollarını ayıran milli kaleci Mert Günok, paylaştığı veda mesajıyla siyah-beyazlı camiaya teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Mert Günok, veda paylaşımı yaptı.

Beşiktaş formasıyla yaşadığı süreci değerlendiren 36 yaşındaki milli kaleci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"HER YOLCULUĞUN BİR SONU VARDIR"

15 Ağustos 2021. Beşiktaş'a imza attığım ilk gün... Yüzlerce antrenman, onlarca maç, galibiyetler, mağlubiyetler, sakatlıklar, geri dönüşler, şanslar, şanssızlıklar... Bir kalecinin yaşayabileceği her duyguyu yaşadım. Beşiktaş için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu formayla 100'ün üzerinde maça çıktım; bir an bile bu camianın kültürüne, tarihine leke sürdürmedim. Sevgili Beşiktaş camiası ve bu kulübün üzerimde emeği olan tüm çalışanları; her yolculuğun bir sonu var. Bana bu güne kadar verdiğiniz tüm destek için çok teşekkürler. Hoşça kalın.