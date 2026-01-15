Derya Çayırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında eski voleybolcu Derya Çayırgan da gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Çayırgan, ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve İBB soruşturması sürüyor. Her iki soruşturmada toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

DERYA ÇAYIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Rabia Karaca'nın ifadeleri, İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında da yeni bir gelişmeye neden oldu.

Eski voleybolcu Derya Çayırgan, İBB soruşturması kapsamında Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Savcılıkta ifadesi alınan Çayırgan, "suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama" suçundan "konutu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkamama" şeklindeki adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Çayırgan, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Derya Çayırgan'ın, uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Rabia Karaca'nın ifadeleri nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN ADI İFADELERDE GEÇİYORDU

Karaca, İBB'nin döküm sahaları üzerinden elde edilen rant iddialarını gündeme getirmiş, firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun buradan usulsüz para kazandığını öne sürmüştü.

Ekrem İmamoğlu'nun da adı ifadelerde geçiyordu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Derya Çayırgan'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmediğini öne sürüp "Telefonla aramalarım oldu ancak kendisi telefonları açmadı. 2023 yılında PTT'ye transfer olduktan sonrasında Ekrem İmamoğlu Ankara'ya geldiğinde 3 ya da 4 kere kendisi otelde kaldığı için ziyaret ettim." dedi.

Çayırgan ifadesinde, Ekrem İmamoğlu ile 2020 ya da 2021 yılında Taksim'de yürürken karşılaştığını da iddia ederek şunları söyledi:

Kendisine 'Merhaba başkanım, nasılsınız?' şeklinde soru sordum. Kendimin milli voleybolcu olduğumu, Galatasaray'da oynadığımı söyledim. Kalabalıkta sohbet ettik, kendisini makamında ziyaret etmek istediğimi söyledim. Yanındaki isimlerden birisi telefon numarası verdi, 'Gelmek istediğiniz zaman buradan arayın.' dedi. 2022-2023 yıllarında ziyaret etmek için aradım. Bana verilen randevu tarihinde Florya'da bulunan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tesisinde kendisini ziyaret ettim.

DİKKAT ÇEKEN İFADELER KULLANDI

Ekrem İmamoğlu'nun kendisine voleybolu bıraktıktan sonra İBB'nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğini sorduğunu da öne süren Derya Çayırgan "Ben de voleybolu bıraktıktan sonra neden olmasın dedim. Buradan çıkarken sağ kolu olarak Mustafa Akın ile tanıştırdılar. Ben de kendisiyle tanıştığıma memnun olduğumu söyledim. Ekrem Bey bana bir şeye ihtiyacım olduğunda arayabileceğimi söyledi." iddiasını dile getirdi.

"50 BİN EURO BİRİKİMLERİMDEN OLUŞUYORDU"

MASAK raporlarına yansıyan para hareketleri de sorulan Çayırgan, 2021 yılı öncesinde kazançlarını bankaya yatırmadığını, sonraki dönemde birikimlerinin bir kısmını dövize çevirerek hesaplarına aktardığını iddia etti.

16 Haziran 2023’te hesabına yatırılan 50 bin euronun da bu birikimlerden oluştuğunu öne süren Çayırgan, söz konusu paranın satın aldığı ev için kullanıldığını iddia etti.

Derya Çayırgan; Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Murat Gülibrahimoğlu'nu tanımadığını da öne sürdü.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında da 18 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilere "uyuşturucu ticareti", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlamaları yöneltiliyor.

Soruşturma kapsamında eski futbolcu Ümit Karan da gözaltına alındı.

Karan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri verdi.