Emekli maaşı zammına zam geldi! En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu

En düşük emekli aylığını 16 bin 881 liradan, 20 bin liraya çıkaran madde TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Bu ay emekli maaşları bu rakam üzerinden yatacak. En düşük emekli aylığına böylelikle yüzde 18.48 oranında zam yapılmış oldu. Şimdi gözler bayram ikramiyesine döndü.

Yeni yılda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında zam almıştı. En düşük emekli maaşı bu zamla birlikte 18 bin 938 TL'de kalmıştı. Düşük kalan emekli maaşı için hükümet refah zammı için çalışma başlatmıştı. 

En düşük emekli maaşı 20 bin oldu
Meclis'e sunulan teklif ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hazırlanan düzenleme nihayete erdi. 

-En düşük emekli maaşını 20 bine çıkaran madde TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 

-Refah zammı ile en düşük emekli aylıklarına gelen zam oranı yüzde 18.48 oldu. 

-Diğer emeklilerin zam oranı ise yüzde 12.19 oranında kalmıştı. 

Bayram ikramiyelerine zam beklentisi

En düşük aylıklarda yapılan artışın ardından gözler bayram ikramiyesine yapılacak zamma çevrildi. Kulislerde konuşulanlara göre bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkabilir. 

