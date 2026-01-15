BIST 12.380
İsrail, ateşkesin ilk aşamasında 1244 ihlal yaptı

Gazze’deki Filistin hükümetine bağlı Medya Ofisi, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un ateşkesin ikinci aşamasına geçildiğini duyurmasının ardından, ilk aşamaya ilişkin kapsamlı bir bilanço paylaştı.

Gazze’deki Filistin hükümeti, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında İsrail tarafından 1244 ihlal yapıldığını açıkladı. Hükümet verilerine göre bu dönemde 449 Filistinli hayatını kaybetti, 1246 kişi yaralandı ve 50 kişi gözaltına alındı. Açıklamada ayrıca insani yardımların büyük ölçüde engellendiği, barınma ve yakıt krizinin derinleştiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten ikinci aşamaya geçilen 15 Ocak 2026’ya kadar geçen 95 gün boyunca uluslararası hukuka yönelik “ciddi ve sistematik ihlaller” gerçekleştirdiği ifade edildi.

CAN KAYIPLARI VE SALDIRI TÜRLERİ

Filistin hükümetinin verilerine göre ateşkesin ilk aşamasında:

1244 ihlal tespit edildi.

402 kez doğrudan sivillere ateş açıldı.

66 kez İsrail askeri araçları yerleşim yerlerine girdi.

581 saldırı sivil konutlara ve vatandaşlara yönelik bombalı saldırı olarak kayda geçti.

195 ev ve kamu binası havaya uçurularak yıkıldı.

Bu ihlaller sonucunda 449 Filistinli hayatını kaybetti, 1246 kişi yaralandı ve 50 kişi gözaltına alındı.

