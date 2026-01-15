BIST 12.380
Memur-Sen'den "seyyanen zam" talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yılın ilk maaş gününde Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklamalarda bulundu. Kamuda ücret dengesinin bozulduğunu vurgulayan Yalçın, emeklilere de yansıyacak şekilde ilave seyyanen zam ve gelir vergisinin %15’e sabitlenmesini talep etti.

 2026 yılının ilk zamlı maaşlarının hesaplara yattığı gün, kamu görevlileri meydanlara indi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, beraberindeki sendika temsilcileriyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yaparak, kamu çalışanlarının ve emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik dar boğaza dikkat çekti. Yalçın, "Bütçeyi denkleştirirken memurun sosyal maliyetini unutanlara sahanın sesini duyurmaya geldik" dedi.

"AYNI İŞ, FARKLI ÜCRET" TEPKİSİ

Kamu personeli arasındaki maaş makasının tarihin en yüksek seviyelerine ulaştığını belirten Ali Yalçın, zamlı maaşların dahi adalet sağlamaktan uzak olduğunu savundu. Yalçın, statü farkı nedeniyle aynı işi yapan personeller arasında oluşan uçurumun çalışma barışını zedelediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Mücadelemiz, masada sesimizi duymayanların sahanın çığlığını duyması içindir. Bizim derdimiz ekmeğimiz ve geleceğimizdir. Sosyal maliyeti önlemek, bütçeyi kağıt üzerinde denkleştirmekten çok daha hayati ve adaletlidir."

"TOPLU SÖZLEŞME DÜZENİ MİADINI DOLDURDU"

Geçmişteki 8 toplu sözleşme sürecinin yarısının uzlaşmazlıkla sonuçlandığını ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun tarafsızlığını yitirdiğini savunan Yalçın, 4688 sayılı Kanun’un evrensel normlara göre ivedilikle değiştirilmesini istedi. Hedeflenen enflasyon rakamlarının altında kalan zamların memuru fakirleştirdiğini belirten Yalçın, "Hakem, toplu sözleşmenin hukukunu koruyamadı; tarafların iradesine saygı duyulmadı" eleştirisinde bulundu.

MEMUR-SEN'İN 6 MADDELİK "ACİL" TALEP LİSTESİ

Genel Başkan Ali Yalçın, kamuda huzurun tesisi için hükümete şu somut talepleri sıraladı:

Emekliye Seyyanen Zam: 22 bin 150 liraya ulaşan seyyanen zammın ivedilikle emekli maaşlarına da dahil edilmesi.
Vergi Sabitleme: Gelir vergisinin kamu görevlileri için %15 oranında sabitlenmesi.
3600 Ek Gösterge: Birinci dereceye yükselen tüm memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi.
Ücret Reformu: Mühendisler, şefler, şube müdürleri ve idari personeli kapsayan topyekûn bir ücret iyileştirmesi.

Mühendislik Meslek Kanunu: Teknik personelin özlük haklarını koruyacak yasal düzenlemenin çıkarılması.
Yasa Değişikliği: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun demokratikleştirilmesi.

"MÜCADELEMİZ TESCİLLENENE KADAR SÜRECEK"

Açıklamasını kararlılık mesajıyla bitiren Ali Yalçın, talepler karşılık bulana ve yasal düzenlemeler yapılana kadar meydanlarda olmaya devam edeceklerini bildirdi. Hazine önündeki eylem, sendika üyelerinin sloganları eşliğinde sona erdi.

