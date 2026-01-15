İsrail askerleri El Halil'de ateş açarak yaraladığı Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlediği baskında ateş açarak yaraladığı bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, El Halil'e bağlı Dura beldesinde bir evi kuşatarak çevresinde yoğun şekilde konuşlandı.

İsrail askerleri, baskın sırasında ateş açarak yaraladığı bir Filistinliyi ardından gözaltına aldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ihbar üzerine Dura beldesine giden sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmasının ve gerekli ilk yardımı yapmasının İsrail güçlerince engellendiği aktarıldı.

Bölgenin hâlâ kuşatma altında tutulduğu belirtilirken, yaralı Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin ise İsrail'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Beytullahim'de yapım aşamasındaki bir dükkanı yıktı

Öte yandan İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde henüz yapım aşamasındaki bir dükkanı yıktı.

İsrail askerleri, Beytullahim'in Cennata beldesine askeri araçlar ve kepçe makinasıyla baskın düzenledi.

Teneke levhalardan konaklama ve hayvan barınağı için yapılmış odaların bulunduğu henüz yapım aşamasındaki dükkan, "ruhsatız olduğu" iddiasıyla yıkıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.