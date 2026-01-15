BIST 12.457
Atalanta ve Lookman'dan Galatasaray'ı çıldırtan teklif

İtalya'ya çıkarma yapan Galatasaray, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için nabız yokladı.

Orta saha için Fofana, Pape Gueye, Onyedika ve Ugarte'yi listesine alan Galatasaray'da transfer komitesi İtalya'ya gitmişti.

Sarı-kırmızılılar burada Ademola Lookman için de soruşturma yaptı.

40 MİLYON EURO TALEP ETTİLER

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Atalanta, Lookman için Galatasaray'dan 40 milyon euro talep etti. Nijeryalı futbolcunun ise 9 milyon euro maaş istediği ifade edildi. Bu talepleri oldukça yüksek bulan Galatasaray yönetiminin şu an için bu transferi askıya aldığı iddia edildi.

Lookman bu sezon Atalanta formasıyla 16 maçta süre aldı. 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

