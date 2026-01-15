BIST 12.457
DOLAR 43,19
EURO 50,26
ALTIN 6.407,90
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Hakan Çalhanoğlu transferinde rüzgar tersine döndü

Hakan Çalhanoğlu transferinde rüzgar tersine döndü

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için Inter'le görüşeceği iddia edilmişti. İtalyanlar bu transferin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Abone ol

Transferde rotasını İtalya'ya çeviren Galatasaray'ın, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği ileri sürüldü.

TRANSFERİN GERÇLEŞMESİ ZOR GÖZÜKÜYOR

Milano'da bulunan sarı-kırmızılı yetkililerin, milli futbolcunun transferi için mavi siyahlı kulüple bir görüşme yapılacağı iddia edilmişti. Ancak İtalya'dan gelen haberler, bu transferin gerçekleşmesinin zor olduğu yönünde.

INTER, HAKAN ÇALHANOĞLU'NU KAYBETMEK İSTEMİYOR

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Inter, Hakan Çalhanoğlu'nu kaybetmek istemiyor ve bu nedenle Galatasaray ile transfer konusunda görüşmelere başlama niyetinde değil. Çalhanoğlu'nun transferi için herhangi bir görüşme planlanmadı.

CRİSTİAN CHİVU'NUN KİLİT OYUNCUSU

Napoli maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak Türk futbolcunun, teknik direktör Cristian Chivu'nun kilit oyunculardan biri olduğu da vurgulandı.

Haber detayında, Galatasaray'ın Hakan'ı geçtiğimiz yaz da istediği hatırlatıldı ve sarı kırmızılıların bu transfer için yine beklemek zorunda kalacağı, Türk oyuncu için ocak ayının Türkiye'ye dönüş zamanı olmayacağı belirtildi.

KAYNAK: NTV SPOR

ÖNCEKİ HABERLER
Atalanta ve Lookman'dan Galatasaray'ı çıldırtan teklif
Atalanta ve Lookman'dan Galatasaray'ı çıldırtan teklif
Naci Görür 'Türkiye için tehlikeli' diyerek uyardı
Naci Görür 'Türkiye için tehlikeli' diyerek uyardı
Derya Çayırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Derya Çayırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
AK Parti'li Acar'dan CHP'ye tabela tepkisi: Beceriksizliğinizi bilmek vatandaşın hakkı
AK Parti'li Acar'dan CHP'ye tabela tepkisi: Beceriksizliğinizi bilmek vatandaşın hakkı
Emekli maaşı zammına zam geldi! En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu
Emekli maaşı zammına zam geldi! En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan jandarmaya yönelik hakarete tepki
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan jandarmaya yönelik hakarete tepki
Ankara-Samsun hattında "Delice-Çorum" etabının yüzde 20'si tamamlandı
Ankara-Samsun hattında "Delice-Çorum" etabının yüzde 20'si tamamlandı
İsrail, ateşkesin ilk aşamasında 1244 ihlal yaptı
İsrail, ateşkesin ilk aşamasında 1244 ihlal yaptı
Sinop'ta kar yağışı nedeniyle toprak kayması meydana geldi
Sinop'ta kar yağışı nedeniyle toprak kayması meydana geldi
TÜSİAD yeni başkanı Ozan Diren oldu! Ozan Diren kimdir ünlü bir markanın sahibi
TÜSİAD yeni başkanı Ozan Diren oldu! Ozan Diren kimdir ünlü bir markanın sahibi
İsrail askerleri El Halil'de ateş açarak yaraladığı Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri El Halil'de ateş açarak yaraladığı Filistinliyi gözaltına aldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri'de jandarmaya mukavemete soruşturma başlattı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri'de jandarmaya mukavemete soruşturma başlattı