BIST 12.386
DOLAR 43,15
EURO 50,29
ALTIN 6.372,17
HABER /  SPOR

Galatasaray kupada Fethiyespor’u 2 golle geçti

Galatasaray kupada Fethiyespor’u 2 golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor’u 2-1 mağlup etti.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı. 

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile 81. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Fethiyespor'un tek golünü 90. dadikada Uğur Ayhan attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray gruptaki puanını 6'ya yükseltirken Fethiyespor, 1 puanda kaldı. 

Grubun üçüncü haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Fethiyespor deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Bolat’tan Özgür Özel’e gümrük sistemi tepkisi
Bakan Bolat’tan Özgür Özel’e gümrük sistemi tepkisi
Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
ABD basınından iddia: Beyaz Saray ile Rıza Pehlevi arasında gizli görüşme
ABD basınından iddia: Beyaz Saray ile Rıza Pehlevi arasında gizli görüşme
ASELSAN tarihe geçti, ilk Türk şirketi oldu! Avrupa'ya imzasını attı
ASELSAN tarihe geçti, ilk Türk şirketi oldu! Avrupa'ya imzasını attı
Dünya Bankası Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yükseltti
Dünya Bankası Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yükseltti
Uzman isimden 'kış' uyarısı: Asıl soğuk o aylarda...
Uzman isimden 'kış' uyarısı: Asıl soğuk o aylarda...
"Gazze Mahkemesi Nihai Kararı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
"Gazze Mahkemesi Nihai Kararı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
X platformunda global erişim sorunu!
X platformunda global erişim sorunu!
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Bakan Tunç, Rojin Kabaiş'in ailesi ile görüştü
Bakan Tunç, Rojin Kabaiş'in ailesi ile görüştü
Borsa İstanbul rekor tazeledi
Borsa İstanbul rekor tazeledi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı