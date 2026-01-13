Galatasaray kupada Fethiyespor’u 2 golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor’u 2-1 mağlup etti.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile 81. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Fethiyespor'un tek golünü 90. dadikada Uğur Ayhan attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray gruptaki puanını 6'ya yükseltirken Fethiyespor, 1 puanda kaldı.
Grubun üçüncü haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Fethiyespor deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.