Uzman isimden 'kış' uyarısı: Asıl soğuk o aylarda...

Ocak ayının ilk yarısında beklenen yoğun kar yağışının İstanbul’da etkili olmadığını belirten Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt, esas kış koşullarının şubat ve mart aylarında görüleceğini söyledi. Bozyurt, 2016’dan bu yana son 9 yılın en çetin kışının yaşanabileceğini vurgulayarak, ocak sonu ve şubat boyunca özellikle yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklediğini ifade etti.

Ocak ayının ilk yarısı neredeyse tamamlanırken hava durumu vatandaşların öncelikli merak konusu oldu. Meteoroloji uzmanları pazartesi günü özellikle İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini duyurmuş ve eğitim öğretime ara verilmişti. İstanbul'da yer yer kar yağışı görülse de beklenen yoğun kar yağışı meydana gelmedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt canlı yayında hava durumu ile ilgili son bilgileri paylaştı. Daha önce katıldığı yayında İstanbul'da beklenen kar yağışının çok yoğun olmayacağını, esas kar yağışının şubat ve mart ayında etkisini göstereceğini dile getiren Bozyurt, bu yayında da aynı görüşlerini tekrarladı.

TRT ekranlarında kışın 2. yarısı için değerlendirmelerde bulunan Bozyurt, 2016 yılından bu yana son 9 yılın en çetin kışını beklediğini söyledi.

Okan Bozyurt'un değerlendirmeleri şöyle oldu:

"BEKLEMEDİĞİMİ SÖYLEMİŞTİM"

Ben daha önceki yayında İstanbul'da kar yağışını beklediğimi ancak çok beklemediğimi söylemiştim. Bunun nedenini de İstanbul'da aralık ve ocak aylarında çok etkili bir kar yağışının olmadığını ama şubat ve mart aylarında daha yoğun yağışların görüldüğü olarak açıklamıştım. Öyle ki İstanbul'un yüksek kesimlerinde bir kar geçişleri görülecek ama alçak alçak kesimlerinde öyle çok korkutucu bir kar birikimi olmayacak diye de eklemiştim.

"HAVA SICAKLIĞI HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK"

Bu durum çarşamba gününe kadar devam edecek ve sonra hızlı bir şekilde yurdu terk edecek. Hava sıcaklığı biraz artacak fakat ayın 18'inden itibaren Karadeniz üzerinden bir soğuk hava kütlesi ülkemize gelecek.19-20 Ocak gibi Sibirya yüksek basıncının özellikle geceleri ülkemizin kuzey iç ve doğu bölgelerinde etkili olmasını bekliyoruz ve hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak.

"KUVVETLİ BUZLANMA BEKLİYORUM"

Özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde gece sıcaklıkları iç kesimlerde -10 derece ve daha aşağılara düşecek ve dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde kuvvetli buzlanma bekliyorum.

"OCAK SONU İTİBARİYLE GÖRÜLEBİLİR"

25 Ocak'tan sonra sonra Balkanlar ve Karadeniz üzerinden kuvvetli bir sistem bekliyorum ama şu anda bu çok net değil. Dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili kar yağışları ocak sonu itibariyle görülebilir.

"KUVVETLİ BİR SİSTEM BEKLİYORUM"

Ocak sonu itibariyle daha kuvvetli bir sistem bekliyorum. Eğer modeller bizi yanıltmazsa yurdun iç, batı ve doğu kesimlerinde özellikle kuzey kesimlerinde etkili kar yağışlarını bekliyorum. Ocak sonu ve Şubat başı itibariyle ve şubat ayı boyunca.

"ÇOK ŞİDDETLİ KIŞ KOŞULLARI BEKLİYORUZ"

Kutuplarda aşırı stratosferik ısınma var. Yani kutup rüzgarları giderek yavaşlıyor. Zonar rüzgarlar ve aşağı enlemlere doğru bir salınım göstermeye başlıyor. Özellikle Kuzey ve Orta Avrupa'da çok şiddetli kış koşulları bekliyoruz. Almanya, Belçika ve Hollanda gibi. Oradan da buraya doğru sarkacak gibi duruyor. Özellikle Doğu Avrupa ve Rusya üzerinden.

"MART AYININ İLK YARISINA KADAR SARKABİLİR"

Şubat ayının ocak ayına göre daha çetin kış koşullarına sahip olabileceğini düşünüyorum. Hatta bu mart ayının ilk yarısına kadar da sarkabilir. Ben çok önceleri bir kış öngörüsünde bulunmuştum.

"2016'DAN BERİ DOĞRU DÜZGÜN BİR KIŞ YAŞAMIYORUZ"

Son 9 yılın en soğuk kışını bekliyorum demiştim 2016'dan bu yana. Aslında bu öngörülerimiz şu anda burada net bir şekilde çıktığını gördük. Çünkü 2016 yılından beri doğru düzgün bir kış yaşamıyoruz. Bu sene gerçekten mevsim normallerine yakın bir kış yaşıyoruz diyebilirim. Eğer şubat ayındaki bu öngörüler gerçekleşecek olursa o zaman sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, yağışlar da yer yer mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşecek gibi duruyor.

"SON YAĞIŞLAR İZMİR'DE FAYDA SAĞLAMAMIŞ"

Bu barajlar, göl ve göletler için ve özellikle hidrolojik kuraklığa girmiş ülkemiz açısından gerçekten inanılmaz bir fırsat. Son yağışlar İzmir'de hiçbir fayda sağlamamış. Özellikle Tahtalı Barajı'nda şu anda %1 bile bir doluluk seviyesi görünmüyor.