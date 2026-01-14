Burak Yılmaz'dan açıklama! "Özür diliyorum"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili yazılı bir açıklama yaparak özür diledi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta karşılaşmasını 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 kazandı.

Maçın en çok konuşulan anı ise Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz’ın gördüğü kırmızı kart oldu.

Hakem Burak Pakkan’ın VAR incelemesi sonrası futbolcularından Tayyip Talha Sanuç’a kırmızı kart verilmesine sinirlenen Burak Yılmaz, orta hakem ve yardımcı hakeme sert tepki gösterdikten sonra kırmızı kart görmüştü.

Kırmızı kart sonrası öfkesine hakim olamayan genç teknik adam, iki hakemin de üzerine yürürken, olayın daha da büyümesini araya girenler önledi.

"Futbol kamuoyu ve tüm hakemlerimizden özür diliyorum"

Burak Yılmaz, yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaparak futbol kamuoyu ve hakemlerden özür diledi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Bugün oynadığımız Türkiye Kupası karşılaşmasında gördüğüm kırmızı kart ve sonrasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle açıklama yapma gereği duyuyorum. Teknik direktör olarak saha kenarındaki duruşumun, oyuncularım ve gençler için örnek teşkil etmesi gerektiğinin farkındayım. Bu tür anlarda daha sakin ve sağduyulu kalabilmek adına gelişim göstermem gereken noktalar olduğunu biliyorum ve buna saha dışında ciddi bir mesai ayırarak çalıştığımın bilinmesini istiyorum. Takımımın emeğinin ve sahadaki olağanüstü mücadelesinin yaşanan bu olayla gölgelenmesini istemiyorum. Bugün sahada gösterdikleri duruş sebebiyle oyuncularımla gurur duyuyorum. Başta camiamız olmak üzere, oyuncularım, futbol kamuoyu ve tüm hakemlerimizden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.