X platformunda global erişim sorunu!

13 Ocak Salı günü sosyal medya platformu Twitter’a (X) erişim sorunları yaşandığı görüldü. Milyonlarca kullanıcının bildirimleri sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Sosyal medya platformu X’te yaşanan erişim sorunu global çapta. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Operasyon Merkezimiz süreci yakından takip ediyor." ifadelerini kullandı.
HATA BİLDİRİMLERİ DOWNDETECTOR'E YANSIDI
X (Twitter) platformunda yaşanan erişim sorunu, kesinti izleme sitesi Downdetector’a da yansıdı. Downdetector verilerine göre gün boyunca düşük seviyelerde seyreden hata bildirimleri, öğleden sonra saatlerinde aniden yükselişe geçti.