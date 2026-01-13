BIST 12.405
DOLAR 43,16
EURO 50,36
ALTIN 6.422,75
HABER /  EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki: Vatandaş cezalandırılıyor

Yurt dışı alışverişlerinde 30 Euro'luk gümrük muafiyetinin kaldırılması sonrası fırsatçılar pek çok ürüne fahiş zamlar yaptı. Vatandaşın tepkisini çeken bu düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da tepki gösterdi.

6 Şubat'tan itibaren yurt dışından internet üzerinden alınan tüm ürünler gümrük işlemlerine tabi olacak ve beyanname zorunluluğu gelecek. 30 Euro'luk gümrük muafiyetinin kaldırılması sonrası fırsatçılar pek çok ürüne fahiş zamlar yaptı. Vatandaşlardan gelen yoğun tepki üzerine geri adım sinyali geldi.

ÇELİK: BAZI DEĞERLENDİRMELER YAPILABİLİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gümrük vergisi düzenlemesinde esas olan tüketici sağlığı ve ürün güvenliğidir. Haksız rekabete izin vermemek için bu adım atıldı. Teknolojik gerekliliği olan istisnai durumlarda bazı yeni değerlendirmeler yapılabilir. Bunun kapısı açıktır. Aşırı fiyatlamalarla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı gereken hassasiyeti gösteriyor" demişti.

BİR TEPKİ DE OKTAY SARAL'DAN: VATANDAŞ CEZALANDIRILMAKTA

Vatandaşlardan gelen tepkinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "30 Euro düzenlemesinin amacı yerli üreticiyi ve esnafı korumaktır. Buna kimsenin itirazı olamaz. Ancak bugün ortaya çıkan tablo, bu amacın ciddi biçimde saptırıldığını göstermektedir. 50 liralık ürün 750 liraya çıkıyorsa, 2500 liralık cihaz 15 bin liraya satılıyorsa, burada artık koruma değil, açıkça fırsatçılık ve istismar vardır. Elektronik komponentten yedek parçaya kadar pek çok alanda vatandaş adeta cezalandırılmakta, 3 dolarlık ürün için insanlar gümrük müşavirlerine yönlendirilerek binlerce liralık masrafa mecbur bırakılmaktadır. Bu tablo, ne vicdanla bağdaşır ne de sosyal devlet ilkesiyle. Devletin aldığı her kararın merkezinde millet olmalıdır. Uygulama vatandaşın omzuna yük bindiriyorsa, orada durup samimiyetle hesap yapılmalıdır. Evet, yerli üretici desteklenecektir. Ama bu destek, vatandaş ezilerek değil; adaletle ve ölçüyle sağlanmalıdır." dedi.

