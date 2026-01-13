BIST 12.405
DOLAR 43,16
EURO 50,36
ALTIN 6.422,75
HABER /  POLİTİKA

Hakan Fidan ile Faysal bin Ferhan arasında Gazze görüşmesi

Hakan Fidan ile Faysal bin Ferhan arasında Gazze görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze barış planının ikinci aşamasına ilişkin hazırlıklar ele alındı.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda Gazze barış planının ikinci aşamasını görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Bin Ferhan telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Paşinyan, Azerbaycan'dan petrol ithalinin ülkedeki fiyatları düşürdüğünü belirtti
Paşinyan, Azerbaycan'dan petrol ithalinin ülkedeki fiyatları düşürdüğünü belirtti
Tiyatro oyuncusu Koray Ergun, başkentte son yolculuğuna uğurlandı
Tiyatro oyuncusu Koray Ergun, başkentte son yolculuğuna uğurlandı
BM, 2026'da Ukrayna'da savaştan etkilenenler için 2,3 milyar dolarlık yardım çağrısı başlattı
BM, 2026'da Ukrayna'da savaştan etkilenenler için 2,3 milyar dolarlık yardım çağrısı başlattı
2 haftadır kayıp olan Mihriban Yılmaz'ın cesedi bulundu katili bakın kim çıktı
2 haftadır kayıp olan Mihriban Yılmaz'ın cesedi bulundu katili bakın kim çıktı
MTV ödemeleri PTT ve dijital kanalları üzerinden ödenebiliyor
MTV ödemeleri PTT ve dijital kanalları üzerinden ödenebiliyor
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın acı günü
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın acı günü
CHP kurultay davasında flaş gelişme
CHP kurultay davasında flaş gelişme
DSÖ'den korkutan rapor! Alkol yüzünden her yıl yaklaşık 2,6 kişi ölüyor...
DSÖ'den korkutan rapor! Alkol yüzünden her yıl yaklaşık 2,6 kişi ölüyor...
Aslı Baykal CHP'li belediye başkanlarını bombaladı! Mansur Yavaş için bakın ne dedi?
Aslı Baykal CHP'li belediye başkanlarını bombaladı! Mansur Yavaş için bakın ne dedi?
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias hakkında şok iddia
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias hakkında şok iddia
Halep’te YPG/SDG’den temizlenen mahallelerde devlet kurumları hizmete başladı
Halep’te YPG/SDG’den temizlenen mahallelerde devlet kurumları hizmete başladı
Trabzonspor, İstanbulspor maçına hazır
Trabzonspor, İstanbulspor maçına hazır