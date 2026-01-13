BIST 12.405
2 haftadır kayıp olan Mihriban Yılmaz'ın cesedi bulundu katili bakın kim çıktı

İZMİR'de 29 Aralık’ta kaybolan 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz’ın cesedi ormana gömülü halde bulundu. Gözaltına alınan 5 şüpheliden Mihriban Yılmaz'ın katil zanlısı olan 26 yaşındaki Fatih İnan tutuklandı. Fatih İnan'ın genç kızı öldürmeden önce boş bir arsada buluştuğu öğrenildi. Genç kızın Fatih İnan'ı akrabalarının oturduğu apartmandan tanıdığı ortaya çıktı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın cansız bedeninin toprağa gömülü halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Olay 29 Aralık 2025'te Ümit Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle oturan Mihriban Yılmaz, akşam saatlerinde evden çıkıp yakınlarında yaşayan akrabalarının yanına gitti. Bir süre burada kalan Yılmaz, "Biriyle görüşeceğim" diyerek ayrıldı. Bu tarihten sonra kendisinden haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

Boş arsada bindiği araç

İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, Yılmaz’ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak’taki boş arsaya gittiğini, burada kendisini bekleyen otomobile bindiğini tespit etti.

Akrabalarıyla aynı binada
Mihriban Yılmaz'ın bindiği aracı kullanan kişinin Fatih İnan olduğu belirlendi. Fatih İnan'ın, Mihriban Yılmaz’ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu saptandı.

Katil zanlısı Fatih İnan çıktı

Olayla ilgili 26 yaşındaki Fatih İnan ile birlikte , R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) gözaltına alındı. Fatih İnan'ın Cinayet Büro Amirliği’ndeki ilk ifadesinde Mihriban Yılmaz’ı tanımadığını söylediği öğrenildi. Mihriban Yılmaz ile sanal medyadan tanıştıklarını belirten Fatih İnan, olay günü boş arsada buluşup arabada oturduklarını söyledi. Polisin sorgusunda ilk anda Mihriban Yılmaz'ın kaybıyla ilgili bilgisi olmadığını söyleyen Fatih İnan sonrasında cinayeti itiraf etti. Fatih İnan, Mihriban Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü anlattı. 

Mihriban'ın cesedi bulundu
Cinayet zanlısı Fatih İnan genç kızı gömdüğü yeri polislere gösterdi. Yapılan aramada Mihriban'ın cesedi bulundu ve cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüphelilerden Fatih İnan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mihriban'ın son görüntüsü

26 yaşındaki Mihriban Yılmaz’ın kaybolmadan önceki son görüntülerine de ulaşıldı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Yılmaz'ın 29 Aralık'ta sokakta telefonla konuşarak yürüdüğü anlar yer aldı.

