BIST 12.405
DOLAR 43,16
EURO 50,36
ALTIN 6.422,75
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden geniş çaplı protestolarla ilgili olarak Washington yönetiminin destek vermeye hazır olduğunu bir kez daha vurguladı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden geniş çaplı protestolarla ilgili olarak Washington yönetiminin destek vermeye hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi. Trump, açıklamasında İran halkına "Kurumlarınızı ele geçirin, protestoya devam edin, yardım yolda" sözleri ile seslendi.

İran halkının özgürlük mücadelesini desteklediğini belirten Trump, protestoların sürdürülmesini istedi ve ABD'nin yardıma hazır olduğunu dile getirdi.

"HALK KONTOLÜ ELE ALMALI"

Trump, İran'daki mevcut yönetimi sert sözlerle eleştirirken, halkın devlet kurumları üzerindeki kontrolü ele alması gerektiğini savundu. Açıklamada, "İran halkı yıllardır baskı altında. Kurumlarınızı ele geçirin, protestoya devam edin. Yardım yolda" ifadeleri yer aldı.

WASHİNGTON'DAN AÇIK DESTEK

Trump'ın açıklaması, İran'daki rejim karşıtı gösterilere ABD'den gelen en açık destek mesajlarından biri olarak değerlendirildi. Beyaz Saray cephesinden yardımın içeriğine dair ayrıntı verilmezken, diplomatik ve siyasi seçeneklerin masada olduğu belirtildi.

ABD İRAN'DAKİ PROTESTOLARI YAKINDAN İZLİYOR

ABD yönetiminin İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulanırken, protestoların seyrine göre yeni açıklamaların ve adımların gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Trump'a yakın bazı Cumhuriyetçi isimler de İran halkına destek mesajları paylaşarak uluslararası baskının artabileceğine işaret etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki: Vatandaş cezalandırılıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki: Vatandaş cezalandırılıyor
Hakan Fidan ile Faysal bin Ferhan arasında Gazze görüşmesi
Hakan Fidan ile Faysal bin Ferhan arasında Gazze görüşmesi
Paşinyan, Azerbaycan'dan petrol ithalinin ülkedeki fiyatları düşürdüğünü belirtti
Paşinyan, Azerbaycan'dan petrol ithalinin ülkedeki fiyatları düşürdüğünü belirtti
Tiyatro oyuncusu Koray Ergun, başkentte son yolculuğuna uğurlandı
Tiyatro oyuncusu Koray Ergun, başkentte son yolculuğuna uğurlandı
BM, 2026'da Ukrayna'da savaştan etkilenenler için 2,3 milyar dolarlık yardım çağrısı başlattı
BM, 2026'da Ukrayna'da savaştan etkilenenler için 2,3 milyar dolarlık yardım çağrısı başlattı
2 haftadır kayıp olan Mihriban Yılmaz'ın cesedi bulundu katili bakın kim çıktı
2 haftadır kayıp olan Mihriban Yılmaz'ın cesedi bulundu katili bakın kim çıktı
MTV ödemeleri PTT ve dijital kanalları üzerinden ödenebiliyor
MTV ödemeleri PTT ve dijital kanalları üzerinden ödenebiliyor
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın acı günü
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın acı günü
CHP kurultay davasında flaş gelişme
CHP kurultay davasında flaş gelişme
DSÖ'den korkutan rapor! Alkol yüzünden her yıl yaklaşık 2,6 kişi ölüyor...
DSÖ'den korkutan rapor! Alkol yüzünden her yıl yaklaşık 2,6 kişi ölüyor...
Aslı Baykal CHP'li belediye başkanlarını bombaladı! Mansur Yavaş için bakın ne dedi?
Aslı Baykal CHP'li belediye başkanlarını bombaladı! Mansur Yavaş için bakın ne dedi?
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias hakkında şok iddia
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias hakkında şok iddia