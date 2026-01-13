BIST 12.386
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde olan Ademola Lookman için Galatasaray da devreye girdi.

Atalanta forması giyen Ademola Lookman, uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyordu. Sarı-lacivertlilerin oyuncu için ciddi temaslar kurduğu, hatta bazı dönemlerde anlaşmaya varıldığı yönünde iddiaların ortaya atıldığı hatırlatıldı. Ancak transfer süreci somut bir sonuca ulaşmamıştı.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Lookman için harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüpten bir yöneticinin transfer görüşmeleri kapsamında Milano'ya gittiği belirtilirken, bu adım transfer gündemini bir anda değiştirdi.

EZELİ RAKİPTEN "ÇALIM" İDDİASI

Galatasaray'ın Lookman hamlesi, transferin Fenerbahçe'nin elinden alınabileceği yönündeki yorumları da beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılıların bu girişimi, futbol kamuoyunda "Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor" şeklinde değerlendirildi.

GÖZLER RESMİ ADIMLARDA

Atalanta ve oyuncu cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, iki kulübün transfer yarışının nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu. Lookman transferinde önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor.

