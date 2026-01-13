Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Atila Gerin'in göreve getirildiği duyuruldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezona teknik direktör Selçuk Şahin ile başlayan ve Şahin'in görevden ayrılmasının ardından Orhan Ak'ı teknik direktörlük görevine getiren İstanbul ekibinde Orhan Ak'la da yollar geçtiğimiz hafta ayrılmıştı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLANDI

ikas Eyüpspor'da Orhan Ak'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen isim belli oldu.

Eyüpspor, yardımcı antrenör Atila Gerin'in, yapılan değerlendirmeler sonucunda teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Eflatun-sarılılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Yardımcı Antrenörlük görevini sürdüren Atila GerinA, yapılan değerlendirmeler sonucunda Teknik Direktörlük görevine getirilmiştir. Futbol bilgisi, çalışma disiplini ve kulübümüze olan bağlılığıyla bugüne kadar önemli katkılar sağlayan Atila Gerin Hocamıza, yeni görevinde başarılar diliyor, hem kulübümüz hem de Atila Gerin için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de sezona Selçuk Şahin yönetiminde başlayıp ilk yarıyı Orhan Ak yönetiminde tamamlayan Eyüpspor, 17 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi sonunda topladığı 13 puanla 17. sırada yer aldı.