BIST 12.387
DOLAR 43,16
EURO 50,34
ALTIN 6.417,53
HABER /  GÜNCEL

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın acı günü

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın acı günü

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın vefat eden kayınvalidesinin cenazesi, Kırıkkale'de defnedildi.

Abone ol

Can'ın, rahatsızlığı nedeniyle dün hayatını kaybeden kayınvalidesi Nevin Kahraman (72) için Nokta Camisi'nde tören düzenlendi. Kahraman'ın naaşı, İl Müftüsü Mustafa Topal'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Yenimahalle Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Can'ın yanı sıra Kahraman'ın ailesi ve yakınları, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakan yardımcıları Mehmet Yılmaz, Niyazi Acar ve Hurşit Yıldırım, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin, Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Uzelli, eski milletvekilleri, bürokratlar ve il protokolü katıldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın acı günü - Resim: 0

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın acı günü - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
CHP kurultay davasında flaş gelişme
CHP kurultay davasında flaş gelişme
DSÖ'den korkutan rapor! Alkol yüzünden her yıl yaklaşık 2,6 kişi ölüyor...
DSÖ'den korkutan rapor! Alkol yüzünden her yıl yaklaşık 2,6 kişi ölüyor...
Aslı Baykal CHP'li belediye başkanlarını bombaladı! Mansur Yavaş için bakın ne dedi?
Aslı Baykal CHP'li belediye başkanlarını bombaladı! Mansur Yavaş için bakın ne dedi?
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias hakkında şok iddia
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias hakkında şok iddia
Halep’te YPG/SDG’den temizlenen mahallelerde devlet kurumları hizmete başladı
Halep’te YPG/SDG’den temizlenen mahallelerde devlet kurumları hizmete başladı
Trabzonspor, İstanbulspor maçına hazır
Trabzonspor, İstanbulspor maçına hazır
Basketbol Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belli oldu
Basketbol Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belli oldu
2 katlı evden 9 kamyon çöp çıktı
2 katlı evden 9 kamyon çöp çıktı
Özgür Özel duyurdu: Ankara'da 375 bin kişi ulaşımdan ücretsiz faydalanacak
Özgür Özel duyurdu: Ankara'da 375 bin kişi ulaşımdan ücretsiz faydalanacak
Eşref Hamamcıoğlu'ndan Galatasaray paylaşımı: Tek çözüm Fatih Terim
Eşref Hamamcıoğlu'ndan Galatasaray paylaşımı: Tek çözüm Fatih Terim
Bakan Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi
Bakan Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi
AK Parti'ye geçecek deniyordu! Canlı yayında son noktayı koydu
AK Parti'ye geçecek deniyordu! Canlı yayında son noktayı koydu