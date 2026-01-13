Eşref Hamamcıoğlu'ndan Galatasaray paylaşımı: Tek çözüm Fatih Terim

Ara transfer döneminde henüz takviye yapamayan Galatasaray'da taraftarlar kazan kaldırırken eski Divan Kurulu Başkanı ve eski Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan Fatih Terim önerisi geldi.

Abone ol

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray, ara transfer döneminde de henüz takviye yapmadı. Taraftarlar geciken transferlerden dolayı yönetimi eleştirirken Galatasaray'ın eski Divan Kurulu kaşkanı ve eski Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu sosyal medyada yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Hamamcıoğlu, ''Sportif A.Ş.’de eksik olan futbol aklı için çözüm Fatih Terim’dir'' ifadelerini kullandı. Hamamcıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Ara transfer döneminde bazı yöneticilerin kendi imajlarını geçici olarak düzeltmek adına plansız ve programsız şekilde Galatasaray’ın parasını saçmasına tanıklık edeceğiz. Liyakatsiz kişilerin para karşılığı oturdukları koltuklardan, kulübün itibarına daha fazla zarar vermeden bir an önce ayrılmaları en doğru hareket olacaktır. Sportif A.Ş.'de eksik olan futbol aklı için çözüm Fatih Terim'dir."

Galatasaray ile dört farklı dönemde 17 kupa kazanan 72 yaşındaki Fatih Terim, son olarak Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Shabab'ı çalıştırmıştı.