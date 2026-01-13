Aslı Baykal CHP'li belediye başkanlarını bombaladı! Mansur Yavaş için bakın ne dedi?

Merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'li belediye başkanlarına eleştirilerde bulundu. Baykal'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında kullandığı ifadeler dikkat çekti. Baykal, Yavaş'ın Ankara'nın sorunlarına uzaktan bakmakla yetindiğini söyledi. Baykal, CHP'nin şehirleri Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır şekilde yönetemediğini iddia etti.

Sosyal medya üzerinden sık sık CHP yönetimine tepki gösteren Aslı Baykal'dan yeni bir paylaşım geldi. Baykal, son paylaşımında "Bize bu kadar eğlenceli belediye başkanları armağan eden CHP'den Allah razı olsun." dedi ardından CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi.

CHP'li belediye başkanlarının çoğunun yolsuzluktan hapiste olduğunu vurgulayan Baykal, Beşiktaş'taki Bebek Otel'in kaçak kısımlarının uyuşturucu baskını sonrası İBB ekiplerince yıkılmasına değindi.

"Kaçağı bir anda farketmiş olmalı"

Baykal, "Birisi durup durup, uyuşturucu baskını yapılan otelde ertesi gün kaçak yapı yıkımı başlatıyor. Güçlünün gücünün (parasının) kesilmesi ile alakalı olamaz bu durum tabii, bir anda kaçağı farketmiş olmalı." dedi.

"Birisi sevgilisini uzak doğu tatiline götürüyor"

Eleştirilerine devam eden Baykal, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile sevgilisi Sevcan Orhan'ın tartışmalara neden olan Uzak Doğu tatilini de pas geçmedi.

Baykal, "Birisi sevgilisini pastaneye götürmek yerine vatandaştan topladığı paralarla konser verdiriyor, sonra o sponsorluk ile uzak doğu tatiline götürüyor. Parti değiştiren mi ararsın? Cumhurbaşkanı adayı olan diplomasız ve yolsuzluk ile suçlanan belediye başkanı mı ararsın?" ifadelerini kullandı.

"Mansur Yavaş Ankara'nın sorunlarına uzaktan bakıyor"

Baykal'ın paylaşımında Mansur Yavaş ile ilgili kısım da hayli dikkat çekti. Baykal şu ifadeleri kullandı: "Başkentinkine de Ankara'nın sorunları roket bilimi gibi geliyor, uzaktan bakmayı tercih ediyor.

Karar alma kapasitesi çok sınırlı olduğu için sürekli danışacak birilerini arıyor yapay zekaya sormaya çalışıyor, onun cevabı beğenilmezse referandum yapmayı hedefliyor.

Bu derin düşünme süreci bitmeden yeni seçim dönemi yaklaşıyor bu arada ama olsun. Ana muhalefet partisi yalandan gölge kabine kurmak yerine şehirleri Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır onur ve gurur içinde yönetebilse yetecek."