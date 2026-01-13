BIST 12.405
CHP kurultay davasında flaş gelişme

CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada flaş bir gelişme yaşandı.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı.

ARA KARAR AÇIKLANDI

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davada ara karar açıklandı.

DURUŞMA 23 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Mahkeme, belediyelere yazılan müzekkerelere cevap beklenilmesine hükmetti. Lütfü Savaş’ın katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Şubat'ta erteledi.

