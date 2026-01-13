BIST 12.397
DOLAR 43,16
EURO 50,38
ALTIN 6.385,79
HABER /  GÜNCEL

Bakan Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Bakan Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, NSosyal hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Kasım 2025 dönemi ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Söz konusu ayda yıllık cari açığın 23,2 milyar dolar olduğuna işaret eden Şimşek, "Ocak-kasım döneminde yıllık cari açıkta görülen 12,8 milyar dolarlık artışta, özellikle fiyat yükselişi nedeniyle altın dengesindeki 6,4 milyar dolarlık bozulma belirleyici oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, 2025'te küresel ticaretteki zorluklara ve altın kaynaklı artışa rağmen, ihracatın dirençli yapısı ile turizm gelirlerindeki güçlü performansın, cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde korunmasını sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sanayi üretimi ve ihracatın teknoloji kompozisyonundaki iyileşmenin yanı sıra, düşük enerji fiyatları, avro/dolar paritesindeki destekleyici görünüm ve attığımız yapısal adımlar sayesinde 2026 yılında da cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz."

