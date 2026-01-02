BIST 11.452
Özgür Özel'den CHP'li başkanlara çağrı: Her açılışa davet edin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bundan sonra çağrımdır, Cumhuriyet Halk Parti'li belediyeler yaptıkları her açılışa iktidar partisi, AK Parti ve MHP'li başkanları, yöneticileri davet etsinler. Davet edildiğimiz her yere gideceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Muharrem Ekici Gençlik Merkezi önünde düzenlenen "Manisa Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

"Yeni yıllar böyle süreçlerde yeni başlangıçlara vesile olur"

Türkiye'de siyasetin barışa ihtiyaç duyduğunu belirten Özel, "Maalesef bugün Türkiye'nin siyasetinde bir gerginliktir, bir kutuplaşmadır gidiyor. Yeni yıllar böyle süreçlerde yeni başlangıçlara vesile olur. Biz de yeni yılın yeni bir başlangıç olmasını, bundan sonra herkesin görev alanı neyse emeklinin, emekçinin, esnafın, çiftçinin sorunlarıyla meşgul olmasını, onlarla hemhal olmasını, birazcık bu tasaların, sıkıntıların, bu yoksulluğun, bu işsizliğin, bu açlığın önüne geçilecek işler yapılmasını öneriyoruz." diye konuştu.

Özel, CHP'li belediyelerin sunduğu hizmetleri anlatarak, kreş, halk ekmek ve kent lokantaları gibi hizmetleri ülke genelinde yaygınlaştırdıklarını ifade etti.

"Zenginliğe yürümemiz lazım"

İktidara geldiklerinde Türkiye'de kutuplaşmayı bitirip kucaklaşmayı başlatacaklarını ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Biz bugün Ekrem Başkan'ı (Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı) davet ettik, şeref verdi. 

Bundan sonra çağrımdır, Cumhuriyet Halk Parti'li belediyeler yaptıkları her açılışa iktidar partisi, AK Parti ve MHP'li başkanları, yöneticileri davet etsinler. Davet edildiğimiz her yere gideceğiz.

Artık bu kutuplaşmadan, bu birbirini şeytanlaştıran gergin iklimden ülkenin çıkması, omuz omuza, kol kola hepimizin çok sevdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım. Zenginliğe yürümemiz lazım. Dünya devi olacağız. Söz verdik Atatürk'e. Gelişmiş ülkeleri yakalayacağız ve geçeceğiz. Bunun yürüyüşünü 2026'da başlatıyoruz. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun."

