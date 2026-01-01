BIST 11.262
CHP'nin 38. Kurultayı iptal mi edilecek? Partide panik hakim

CHP'de İstinaf Mahkemesi'nin son kararıyla birlikte parti içinde büyük bir panik havası olduğu belirtildi. CHP'li kurmaylar arasında devamlı istişarelerin sürdüğü öğrenildi. Bazı hukukçular istinafın kararının Büyük Kurultayın iptaline ilişkin açılan davayı da doğrudan etkileyeceğini ifade ediyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP’nin Kurultay davalarına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. İstinaf, Ankara Üçüncü Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından İstanbul il kongresinin iptaline ilişkin verdiği “davanın reddi” kararını kaldırdı. Bu gelişme mutlak butlanla ilgili devam eden yargı süreçlerini de yakından ilgilendiriyor.

Şimdi yerel mahkeme dosyayı yeniden görüşecek. Bazı hukukçular istinafın kararının Büyük Kurultayın iptaline ilişkin açılan davayı da doğrudan etkileyeceğini ifade ediyor.

CHP'DE PANİK HAVASI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre de kararın çıktığı ilk andan itibaren CHP'de bir panik havası hakim olduğu aktarıldı. Kararın uzun vadedeki olası sonuçlarına dönük olarak, CHP'li kurmaylar arasında gün boyu istişarelerin sürdüğü öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLER BEKLEMEDE

Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen isimler hızla sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak, gelişmeyi takipçilerine duyurdu.

