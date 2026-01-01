BIST 11.262
DOLAR 42,96
EURO 50,58
ALTIN 5.966,21
HABER /  SPOR

Talisca müjdesi! Taraftarın hasretle beklediği maçta sahada

Talisca müjdesi! Taraftarın hasretle beklediği maçta sahada

Fenerbahçe’de Süper Kupa yarı finali öncesi sakatlık tablosu netleşti. Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Alvarez ve Çağlar Söyüncü’nün yarı final kadrosuna hazır olduğu açıklanırken, Anderson Talisca için hedef final olarak belirlendi. Archie Brown’un dönüşü ise biraz daha zamana bırakıldı. Teknik heyet, takımın finale yükselmesi halinde Talisca’nın o kritik maça yetişmesini bekliyor.

Abone ol

Fenerbahçe'de Süper Kupa öncesi sakatlık raporu netleşti. Nelson Semedo, Alvarez ve Çağlar Söyüncü'nün yarı final kadrosuna hazır olduğu belirtilirken, Anderson Talisca'nın ise finale yetişmesinin beklendiği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM YARI FİNALE HAZIR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Alvarez ve Çağlar Söyüncü'nün iyileşerek takıma döndüğü aktarıldı. Sarı-lacivertli ekipte bu üç futbolcunun, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde 6 Ocak'ta Samsunspor ile oynanacak Süper Kupa yarı finalinde sahaya çıkabilecek duruma geldiği belirtildi.

TALISCA'NIN DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Anderson Talisca'nın dönüşü için de yeni bir tarih öne çıktı. Habere göre sarı-lacivertlilerin Süper Kupa'da finale yükselmesi halinde, Talisca'nın final karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.

ARCHIE BROWN'UN SÜRECİ UZADI

Sarı-lacivertlilerde Archie Brown'un dönüşünün ise biraz daha zaman alacağı ifade edildi. Brown'un ayak başparmağındaki ödemin tamamen geçtiği, iyileşme sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var
İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var
Tufan kehanetiyle gündem olan Ganalı kahin gözaltına alındı
Tufan kehanetiyle gündem olan Ganalı kahin gözaltına alındı
Futbolda ara transfer dönemi yarın başlayacak
Futbolda ara transfer dönemi yarın başlayacak
Halit Yukay'ın ölümü! Gemi kaptanı kendini böyle savundu
Halit Yukay'ın ölümü! Gemi kaptanı kendini böyle savundu
EPDK, elektrik dağıtım şirketlerine yönelik 2026-2030 tarife döneminin yol haritasını belirledi
EPDK, elektrik dağıtım şirketlerine yönelik 2026-2030 tarife döneminin yol haritasını belirledi
Trump ve Netanyahu anlaştı! Yeni savaş planı masada
Trump ve Netanyahu anlaştı! Yeni savaş planı masada
Kalp ameliyatı olan hasta evine dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti
Kalp ameliyatı olan hasta evine dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti
İşçilerin maaş eylemi sırasında tatile gitmesi eleştirilen Buca Belediye Başkanı Duman'dan açıklama
İşçilerin maaş eylemi sırasında tatile gitmesi eleştirilen Buca Belediye Başkanı Duman'dan açıklama
Türkiye o ülke için vizeyi kaldırdı! Yeni şartlar belli oldu
Türkiye o ülke için vizeyi kaldırdı! Yeni şartlar belli oldu
Hint Okyanusu'nun güneydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Hint Okyanusu'nun güneydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Zohran Mamdani, New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti
Zohran Mamdani, New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti
Büyük ikramiyenin çıktığı şanslı iller belli oldu!
Büyük ikramiyenin çıktığı şanslı iller belli oldu!