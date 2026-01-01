Talisca müjdesi! Taraftarın hasretle beklediği maçta sahada

Fenerbahçe’de Süper Kupa yarı finali öncesi sakatlık tablosu netleşti. Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Alvarez ve Çağlar Söyüncü’nün yarı final kadrosuna hazır olduğu açıklanırken, Anderson Talisca için hedef final olarak belirlendi. Archie Brown’un dönüşü ise biraz daha zamana bırakıldı. Teknik heyet, takımın finale yükselmesi halinde Talisca’nın o kritik maça yetişmesini bekliyor.

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM YARI FİNALE HAZIR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Alvarez ve Çağlar Söyüncü'nün iyileşerek takıma döndüğü aktarıldı. Sarı-lacivertli ekipte bu üç futbolcunun, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde 6 Ocak'ta Samsunspor ile oynanacak Süper Kupa yarı finalinde sahaya çıkabilecek duruma geldiği belirtildi.

TALISCA'NIN DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Anderson Talisca'nın dönüşü için de yeni bir tarih öne çıktı. Habere göre sarı-lacivertlilerin Süper Kupa'da finale yükselmesi halinde, Talisca'nın final karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.

ARCHIE BROWN'UN SÜRECİ UZADI

Sarı-lacivertlilerde Archie Brown'un dönüşünün ise biraz daha zaman alacağı ifade edildi. Brown'un ayak başparmağındaki ödemin tamamen geçtiği, iyileşme sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği kaydedildi.