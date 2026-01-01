Büyük ikramiyenin çıktığı şanslı iller belli oldu!

2026 Milli Piyango çekilişi tamamlandı. Büyük ikramiye olan 800 milyon TL 3, 0, 3, 1, 3, 8, 5, rakamlı biletlere isabet etti. İkramiye 3 çeyrek bilete çıktı. Bu sene yılbaşı özel çekilişinin şanslı illeri İstanbul ve Konya'ya oldu.

Abone ol

Milli Piyango'da çekiliş heyecanı sona erdi. Bugün 18.30'da başlayan çekiliş heyecanı, amorti ve büyük ikramiyenin çekilmesiyle son buldu. 4 milyar TL'lik ikramiye dağıtıldı.

BÜYÜK İKRAMİYE İSABET EDEN NUMARALAR BELLİ OLDU

Milli Piyango çekilişinde herkesin hayalini süsleyen 800 milyon TL de sahiplerini buldu. İlk çekilişte isabet etmeyen ikramiye ikinci çekilişte 3 çeyrek bilete isabet etti. 800 milyon TL 3, 0, 3, 1, 3, 8, 5, rakamlı biletlerin sahiplerinin oldu.

İKRAMİYE ÇIKAN İLLER BELLİ OLDU

Biletlerin 2'sinin İstanbul'da, birini ise Konya'da satıldığı açıklandı. İstanbul'da Esenyurt ve Ümraniye, Konya'da ise Akşehir...

2026 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Büyük ikramiyenin tam 800 milyon TL olarak açıklandığı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve www.millipiyangoonline.com adresinden ve Mynet MPİ sorgulama sayfasından kolaylıkla öğrenilebiliniyor.