BIST 11.262
DOLAR 42,96
EURO 50,58
ALTIN 5.966,21
HABER /  DÜNYA

Hint Okyanusu'nun güneydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Hint Okyanusu'nun güneydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Hint Okyanusu'nun Güneydoğu Hint Sırtı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 04.53'te kaydedilen depremin merkez üssünün Güneydoğu Hint Sırtı olduğunu duyurdu.

Sarsıntının 10 kilometre derinlikte meydana geldiği ve yeni yılın bu büyüklükteki ilk depremi olduğu belirtildi.

Hint Okyanusu'nun güneydoğusundaki sismik aktiviteyi etkileyebileceği kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü yerleşim yerlerinden uzakta olduğu için herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

Güneydoğu Hint Sırtı, tektonik plakaların yavaşça birbirinden uzaklaşmasıyla oluşan su altı dağ sırası olarak biliniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Zohran Mamdani, New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti
Zohran Mamdani, New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti
Büyük ikramiyenin çıktığı şanslı iller belli oldu!
Büyük ikramiyenin çıktığı şanslı iller belli oldu!
2026'nın ilk dakikalarında dünyaya "merhaba" dediler
2026'nın ilk dakikalarında dünyaya "merhaba" dediler
TFF, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi
TFF, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi
Elazığ’da 449 köy yolu ulaşıma lapalı
Elazığ’da 449 köy yolu ulaşıma lapalı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle THY 50, AJet 64 seferini iptal etti
Olumsuz hava koşulları nedeniyle THY 50, AJet 64 seferini iptal etti
İstanbul'da Galata Köprüsü'nde Gazze için tarihi yürüyüş
İstanbul'da Galata Köprüsü'nde Gazze için tarihi yürüyüş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in ailesine başsağlığı diledi
Balıkesir Sındırgı yeni yıla depremle girdi
Balıkesir Sındırgı yeni yıla depremle girdi
Furkan Torlak'ın uyuşturucu testi negatif çıktı
Furkan Torlak'ın uyuşturucu testi negatif çıktı
Somaliland Başkanı'ndan provokatif İsrail hamlesi
Somaliland Başkanı'ndan provokatif İsrail hamlesi
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu Sarıyer ve Beykoz'da bazı araçlar yolda kaldı
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu Sarıyer ve Beykoz'da bazı araçlar yolda kaldı