Tufan kehanetiyle gündem olan Ganalı kahin gözaltına alındı

Tufan kehanetiyle gündem olan Ganalı kahin gözaltına alındı

Gana Polis Teşkilatı, sosyal medyada "tufan kehaneti"yle gündeme gelen, "Ebo Noah" adıyla tanınan Evans Eshun'un gözaltına alındığını duyurdu.

Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Eshun'un Polis Genel Müfettişliğine bağlı özel siber inceleme ekibi tarafından dün gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltı işleminin özellikle 31 Aralık gecesi düzenlenen dini etkinlikler öncesinde, siber ortamdaki faaliyetlerin izlenmesine, korku, panik veya kamu düzenini bozabilecek içeriklerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Eshun'un soruşturmaya yardımcı olmak üzere gözaltında tutulduğu, şu aşamada resmi suçlama, açıklanmış mahkeme tarihi ya da kefalet koşulunun bulunmadığı bildirildi.

Büyük tufan yaşanacağını söylemişti

"Ebo Noah" adıyla tanınan Eshun, sosyal medya paylaşımlarında rüyasında 25 Aralık'ta büyük bir tufan yaşanacağına dair mesaj aldığını öne sürmüş ve Gana kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Bu paylaşımlar, güvenlik birimlerinin kamu düzenini tehdit edebilecek açıklamalara karşı uyarılarının ardından tartışma konusu olmuştu.

