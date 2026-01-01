BIST 11.262
İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

İsviçre'deki bir kayak merkezinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.

İsviçre'deki kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, polis, olayın ülkenin güneyinde yer alan Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı bir barda yaşandığını açıkladı.

Patlama sonrası yangın

Polis, gece bir veya birkaç patlamanın ardından kayak merkezinde yer alan bir barda yangın çıktığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

Kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği, helikopter ve çok sayıda ambulansın olay yerine ulaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

