Galatasaray 2026'nın ilk transferini yapıyor! "Anlaşma yakın" diyerek duyurdular

Süper Lig'de ilk devreyi lider olarak kapatan Galatasaray'da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 42 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider olarak tamamlayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. 2 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılıların orta sahaya yapacağı takviyeyi Brezilya basını duyurdu.

Somos Fanaticos'un haberine göre Galatasaray, Manchester United forması giyen Manuel Ugarte'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Satın alma opsiyonu: 20 milyon euro

Haberin devamında sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle İngiliz kulübünün kapısını çalacağı aktarıldı. Ugarte için belirlenen opsiyonun 20 milyon euro olacağına dikkat çekildi.

"Anlaşma yakın"

İki kulübün de transfer için anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, Ugarte'nin daha fazla forma süresi bulacak olmasından dolayı imzaya sıcak baktığı vurgulandı.

“Galatasaray'ın aradığı profil"

Manchester United'ın; orta saha oyuncusu için bonservis beklentisini düşük tuttuğu ifade edilirken, Ugarte'nin Galatasaray'ın aradığı profilde bir oyuncu olduğu yazıldı.

Bu sezonki performansı

Bu sezon Manchester United formasıyla 13 maça çıkan 24 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, 432 dakika süre aldı ve gol ya da asist katkısı veremedi.