Trump ve Netanyahu anlaştı! Yeni savaş planı masada

İsrail, nükleer ve balistik füze programını onardığı gerekçesiyle İran'ı tehdit ederken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD basını, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın son görüşmelerinde Tahran yönetimine saldırı konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Abone ol

ABD merkezli Axios internet sitesinin ABD’li yetkili ve kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump ve Netanyahu, İran’a saldırı olasılığını değerlendirdi.

ABD'DEN İRAN'A YENİ SALDIRIYA DESTEK

ABD'li yetkili, Washington'un İran'ın nükleer programını yeniden oluşturmak için “gerçek ve doğrulanabilir” adımlar attığını görmesi durumunda, Trump'ın muhtemelen “ikinci raundu” (İran’a yönelik saldırının tekrarını) destekleyeceği yorumunda bulundu.

Yetkili, İran'ın nükleer programını yeniden oluşturmasının ne anlama geldiği konusunda uzlaşmanın da “gerilim” konusu olacağını kaydetti.

NETANYAHU FÜZELERDEN ENDİŞELİ

ABD’li kaynaklar da Netanyahu’nun görüşmede, İran'ın nükleer programının durumunu ele aldığını ve İran’ın füze programıyla ilgili ülkesinin endişelerini ilettiğini aktardı.

ABD'li yetkili ayrıca, Trump ve Netanyahu'nun “gelecekteki askeri eyleme” ilişkin belirli bir zaman çizelgesi, eşik veya ayrıntılı anlayış konusunda uzlaşmadıklarını vurguladı.

GAZZE PLANINDA ANLAŞTILAR

Öte yandan, iki üst düzey ABD’li yetkili, Netanyahu'nun görüşmede, “Gazze’de ateşkes planının ikinci aşamasına geçilmesi konusunda anlaştığını” öne sürdü.

Yetkililer, Trump’ın ise “Hamas'ın anlaşmaya uymaması ve silahsızlanmaya başlamaması halinde İsrail'in saldırmasına izin vereceği” iddiasında bulundu.

TRUMP GÖZDAĞI VERMİŞTİ

Trump, Netanyahu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Onlar (İran) yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçların çok ağır olacağını biliyorsunuz, belki de geçen seferkinden daha ağır. İran, geçen sefer onlara seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı." ifadelerini kullanmıştı.