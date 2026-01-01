BIST 11.262
DOLAR 42,96
EURO 50,58
ALTIN 5.966,21
HABER /  DÜNYA

Trump ve Netanyahu anlaştı! Yeni savaş planı masada

Trump ve Netanyahu anlaştı! Yeni savaş planı masada

İsrail, nükleer ve balistik füze programını onardığı gerekçesiyle İran'ı tehdit ederken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD basını, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın son görüşmelerinde Tahran yönetimine saldırı konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Abone ol

ABD merkezli Axios internet sitesinin ABD’li yetkili ve kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump ve Netanyahu, İran’a saldırı olasılığını değerlendirdi.

ABD'DEN İRAN'A YENİ SALDIRIYA DESTEK

ABD'li yetkili, Washington'un İran'ın nükleer programını yeniden oluşturmak için “gerçek ve doğrulanabilir” adımlar attığını görmesi durumunda, Trump'ın muhtemelen “ikinci raundu” (İran’a yönelik saldırının tekrarını) destekleyeceği yorumunda bulundu.

Yetkili, İran'ın nükleer programını yeniden oluşturmasının ne anlama geldiği konusunda uzlaşmanın da “gerilim” konusu olacağını kaydetti.

NETANYAHU FÜZELERDEN ENDİŞELİ

ABD’li kaynaklar da Netanyahu’nun görüşmede, İran'ın nükleer programının durumunu ele aldığını ve İran’ın füze programıyla ilgili ülkesinin endişelerini ilettiğini aktardı.

ABD'li yetkili ayrıca, Trump ve Netanyahu'nun “gelecekteki askeri eyleme” ilişkin belirli bir zaman çizelgesi, eşik veya ayrıntılı anlayış konusunda uzlaşmadıklarını vurguladı.

GAZZE PLANINDA ANLAŞTILAR

Öte yandan, iki üst düzey ABD’li yetkili, Netanyahu'nun görüşmede, “Gazze’de ateşkes planının ikinci aşamasına geçilmesi konusunda anlaştığını” öne sürdü.

Yetkililer, Trump’ın ise “Hamas'ın anlaşmaya uymaması ve silahsızlanmaya başlamaması halinde İsrail'in saldırmasına izin vereceği” iddiasında bulundu.

TRUMP GÖZDAĞI VERMİŞTİ

Trump, Netanyahu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Onlar (İran) yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçların çok ağır olacağını biliyorsunuz, belki de geçen seferkinden daha ağır. İran, geçen sefer onlara seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kalp ameliyatı olan hasta evine dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti
Kalp ameliyatı olan hasta evine dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti
İşçilerin maaş eylemi sırasında tatile gitmesi eleştirilen Buca Belediye Başkanı Duman'dan açıklama
İşçilerin maaş eylemi sırasında tatile gitmesi eleştirilen Buca Belediye Başkanı Duman'dan açıklama
Türkiye o ülke için vizeyi kaldırdı! Yeni şartlar belli oldu
Türkiye o ülke için vizeyi kaldırdı! Yeni şartlar belli oldu
Hint Okyanusu'nun güneydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Hint Okyanusu'nun güneydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Zohran Mamdani, New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti
Zohran Mamdani, New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti
Büyük ikramiyenin çıktığı şanslı iller belli oldu!
Büyük ikramiyenin çıktığı şanslı iller belli oldu!
2026'nın ilk dakikalarında dünyaya "merhaba" dediler
2026'nın ilk dakikalarında dünyaya "merhaba" dediler
TFF, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi
TFF, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi
Elazığ’da 449 köy yolu ulaşıma lapalı
Elazığ’da 449 köy yolu ulaşıma lapalı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle THY 50, AJet 64 seferini iptal etti
Olumsuz hava koşulları nedeniyle THY 50, AJet 64 seferini iptal etti
İstanbul'da Galata Köprüsü'nde Gazze için tarihi yürüyüş
İstanbul'da Galata Köprüsü'nde Gazze için tarihi yürüyüş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in ailesine başsağlığı diledi