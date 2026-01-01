BIST 11.262
Olumsuz hava koşulları nedeniyle THY 50, AJet 64 seferini iptal etti

Anadolu Ajansı
Türk Hava Yolları (THY), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 50, AJet ise 64 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün,  sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini belirtti.

Üstün paylaşımında, "Ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak tarihli 50 uçuşumuz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da "Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde süren olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ocak'ta planlanan 64 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Anlayışınızı bekler, mutlu yıllar dileriz." açıklamasında bulundu.

