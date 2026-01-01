2026'nın ilk dakikalarında dünyaya "merhaba" dediler

2026 yılının ilk anlarında dünyaya gözlerini açan 1 Ocak doğumlu bebekler ailelerine büyük mutluluk yaşattı. Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya "merhaba" diyen bebeklere Alya, Mert, İnci, Poyraz, Elif, Arya isimleri verildi.

Abone ol

Ülke genelinde 2026 yılının ilk anlarında doğan bebekler ailelerine büyük mutluluk yaşattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da doğum yapan anneleri ziyaret etti. Bilkent Şehir Hastanesi'nde üçüncü bebeğini dünyaya getiren anne Gülsüm Kurt'u ziyaret eden Göktaş, bebeğin aileye "bereket ve huzur getirmesi" temennisini iletti.

Göktaş daha sonra 3 kilo 130 gram olarak dünyaya gelen Alya bebeğin annesi Yasemin Ulutaş ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İstanbul Valisi Davut Gül de Sarıyer'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Çayırbaşı Ek Hizmet Binası'nda 2026 yılının ilk bebeklerini ziyaret etti.

Memişoğlu, yeni yılın ilk bebeği olarak dünyaya gelen Hümeyra ile aynı hastanede doğan Arya isimli bebekleri kucağına aldı, aileleri tebrik etti.

Benzer sevinç Van'da da yaşandı. Erciş'te dünyaya "merhaba" diyen yılın ilk bebeğine "Mert Buğra" ismi konuldu. Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne başvuran Arzu ve Orhan Kural çiftinin erkek bebeği saat 00.00'da dünyaya geldi. Bebek ve annesini ziyaret eden Kaymakam Murat Karaloğlu, aileyi tebrik ederek bebeğe çeyrek altın taktı.

Kentte 00.05'te dünyaya gelen yılın ikinci bebeğine ise "İnci" ismi verildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2026'nın ilk bebeğini ise 26 yaşındaki Nida Gökçe saat 00.00'da dünyaya getirdi. İlk defa anne olmanın heyecanını yaşayan Nida Gökçe ve Ömer Tabur çifti bebeklerine "Poyraz" ismini verdi.

Konya'da 2026 yılının ilk bebekleri bir dakika arayla Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğdu.

Kent merkezindeki hastanede Cemile ve Hasan Özkara çiftinin "Alparslan" adını verdikleri evlatları, saat 00.02'de dünyaya gözlerini açtı.

Yılın ikinci bebeği ise aynı hastanede 00.03'te dünyaya geldi. Kader ve Nevzat Taş çiftinin "Elif" adını verdikleri, 3 bin 300 gram ağırlığındaki bebek ile annesinin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi. Aileleri hastanede ziyaret eden Konya Valisi İbrahim Akın, ailelere altın hediye ederek bebeklere sağlıklı ve uzun ömür diledi.

Bursa Şehir Hastanesi'nde ise 2025'in son, 2026 yılının ilk bebekleri dünyaya "merhaba" dedi.

2025'in son bebeği Mustafa ve Merve Gökgün çiftinin 3 kilo 250 gram doğan Yakup Ali ismini verdikleri bebek olurken, yeni yılın ilk bebeği ise Mustafa ve Fatma Almaz çiftinin 3 kilo 500 gram doğan Alparslan ismini verdikleri erkek çocuğu oldu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde de yeni yılın ilk bebeği saat 00.08'de dünyaya gözlerini açtı.

Ali ve Semra Çoban çiftinin beşinci çocukları olarak 3 kilo 570 gram doğan bebeğe Muhammed Ali ismi verildi.