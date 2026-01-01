ABD Başkanı Donald Trump yeni yıl için bakın ne karar verdi!

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 için yeni yıl kararının "dünyada barış" olduğunu söyledi.

Trump, yeni yılı Florida'da karşıladı. Eşi Melania Trump ile salona girdiği esnada bir gazeteci Trump'a "Yeni yıl için verdiğiniz bir karar var mı?" sorusunu yöneltti.

Trump ise bu soruya, "Evet var. Barış. Dünyada barış." yanıtını verdi. Trump'a etkinlikte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da eşlik etti.