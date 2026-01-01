BIST 11.262
GÜNCEL

Elazığ’da 449 köy yolu ulaşıma lapalı

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını açmak için seferber oldu. An itibarıyla il genelinde 449 köy yolunda ulaşım sağlanamazken, ekiplerin sahadaki mesaisi devam ediyor.

Elazığ ve çevresini etkisi altına alan yoğun kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve köylerde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl Özel İdaresi’nden alınan son verilere göre, kar ve tipi nedeniyle 449 köy yolu araç trafiğine kapandı.

Ekipler Teyakkuzda: Bir Yol Daha Açıldı

Karla mücadele çalışmaları kapsamında iş makinaları ve personeller stratejik noktalarda görev yapıyor. Gün içerisinde sürdürülen yoğun çalışmalar neticesinde, kapalı olan köy yollarından 1 tanesi iş makinalarınca tamamen temizlenerek yeniden araç trafiğine açıldı.

Çalışmalar Sürüyor

İl Özel İdaresi yetkilileri, kapalı olan diğer 448 köy yolunun en kısa sürede ulaşıma açılması için kar temizleme ve yol genişletme çalışmalarının 7/24 esasına göre devam ettiğini belirtti. Özellikle acil durumlar ve hasta nakilleri için öncelikli güzergahlarda çalışmalar yoğunlaştırılmış durumda.

Yetkililerden Uyarı: Sürücülerin kar lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları, zorunlu haller dışında trafiği aksatacak tutumlardan kaçınmaları önemle rica olunur.

