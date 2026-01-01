İsviçre kayak merkezinde patlama çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İsviçre'nin Valais kantonunda bulunan ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da yılbaşı kutlamaları sırasında bir barda patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda kişinin öldüğü açıklandı.

İsviçre'deki kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, polis, olayın ülkenin güneyinde yer alan Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı bir barda yaşandığını açıkladı.

Polis, gece bir veya birkaç patlamanın ardından kayak merkezinde yer alan bir barda yangın çıktığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

Kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği, helikopter ve çok sayıda ambulansın olay yerine ulaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

İsviçre medya kuruluşu Blick'in polis sözcüsüne dayandırdığı habere göre, patlama sırasında barda 100'den fazla kişi bulunuyordu.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.