HABER /  GÜNCEL

Türkiye o ülke için vizeyi kaldırdı! Yeni şartlar belli oldu

Türkiye o ülke için vizeyi kaldırdı! Yeni şartlar belli oldu

Türkiye'den Çin'le ilgili önemli bir karar geldi. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Çin vatandaşlarına vize muafiyeti getirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarıyla ilgili Türkiye kritik bir seyahat hamlesi yaptı. Buna göre Çin vatandaşlarına vize muafiyeti getirildi.

MUAFİYET ŞARTI AÇIKLANDI

Vize muafiyeti, Çin'in umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde uygulanacak.

2 OCAK'TA GEÇERLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar 2 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

