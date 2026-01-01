BIST 11.262
Başlayan tartışma çok feci bitti!

Çorum'da çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bir evde Ramazan K. (21) ile Celal S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavganın ardından iki taraf da evden ayrıldı. Bir süre sonra pompalı tüfekle aynı yere gelen Celal S, evin önünde park halindeki otomobilde bulunan Ramazan K'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Ramazan K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

