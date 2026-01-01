BIST 11.262
DOLAR 42,96
EURO 50,58
ALTIN 5.966,21
HABER /  DÜNYA

Somaliland Başkanı'ndan provokatif İsrail hamlesi

Somaliland Başkanı'ndan provokatif İsrail hamlesi

İsrail basını, Somali’nin kuzeybatısında tek taraflı bağımsızlık ilan eden "Somaliland" bölgesinin liderinin, ocak ayı içinde İsrail’i ziyaret etmeyi ve resmen Abraham Anlaşmalarına katılmayı planladığını aktardı.

Abone ol

İsrail basınına göre, Somaliland Başkanı İsrail’e gelerek Abraham Anlaşmalarına katılmayı planlıyor
KUDÜS (AA) - İsrail basını, Somali’nin kuzeybatısında tek taraflı bağımsızlık ilan eden "Somaliland" bölgesinin liderinin, ocak ayı içinde İsrail’i ziyaret etmeyi ve resmen Abraham Anlaşmalarına katılmayı planladığını aktardı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Somaliland'in Başkanı Abdirahman Mohamed Abdillahi yakın zamanda İsrail’e resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor.

Abdillahi'nin ziyaret sırasında İsrail ile resmen Abraham Anlaşmalarına katılmayı hedeflediği öne sürüldü.

KAN'ın haberinde ayrıca, Abdillahi'nin İsrail ziyaretinde tarım, madencilik, petrol, güvenlik, altyapı ve turizm dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ilave ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedildi.

Başkan Abdillahi'nin daha önce İsrail’i ziyaret ettiği ancak bunun gizli şekilde yapıldığı iddia edilen haberde, Abdillahi'nin İsrail ziyaretine ilişkin henüz kesin bir tarih belirlenmediği ifade edildi.

İsrail, Somaliland’i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık’ta Somaliland bölgesini “bağımsız ve egemen bir devlet” olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Bu kararla İsrail, Somaliland’i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991’de Somali’den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak bugüne kadar uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali hükümeti ise Somaliland’i ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve bölgeye ilişkin tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu Sarıyer ve Beykoz'da bazı araçlar yolda kaldı
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu Sarıyer ve Beykoz'da bazı araçlar yolda kaldı
İstanbul'da yeni yılı denize girerek karşıladılar
İstanbul'da yeni yılı denize girerek karşıladılar
Sağlık Bakanı Memişoğlu İstanbul'da yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti
Sağlık Bakanı Memişoğlu İstanbul'da yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti
New York'un seçilmiş Belediye Başkanı, Kur'an-ı Kerim ile yemin edecek
New York'un seçilmiş Belediye Başkanı, Kur'an-ı Kerim ile yemin edecek
Milli Piyango'da büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu
Milli Piyango'da büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
THY ve AJet seferleri iptal edildi! Peş peşe açıklama geldi
THY ve AJet seferleri iptal edildi! Peş peşe açıklama geldi
Bakan Şimşek 2025 yılı ekonomi görünümünü değerlendirdi
Bakan Şimşek 2025 yılı ekonomi görünümünü değerlendirdi
Resmi Gazete'de yayınlandı: Maktu harç tutarları yüzde 18,95 artırıldı
Resmi Gazete'de yayınlandı: Maktu harç tutarları yüzde 18,95 artırıldı
Galatasaray'da ayrılık! Görevini resmen bıraktı
Galatasaray'da ayrılık! Görevini resmen bıraktı
Türkiye'den Çin kararı: 2 Ocak'tan itibaren vize kaldırıldı!
Türkiye'den Çin kararı: 2 Ocak'tan itibaren vize kaldırıldı!
Motorin ve benzinde ÖTV zam oranı belli oldu! Pompa fiyatları değişti
Motorin ve benzinde ÖTV zam oranı belli oldu! Pompa fiyatları değişti