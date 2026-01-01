BIST 11.262
DOLAR 42,96
EURO 50,58
ALTIN 5.966,21
HABER /  EKONOMİ

EPDK, elektrik dağıtım şirketlerine yönelik 2026-2030 tarife döneminin yol haritasını belirledi

EPDK, elektrik dağıtım şirketlerine yönelik 2026-2030 tarife döneminin yol haritasını belirledi

Elektrik dağıtım şirketlerine yönelik 2026-2030 tarife döneminde elektrik dağıtım sektörü yatırımları reel olarak yaklaşık 1,5 katına, planlı bakım için ayrılan bütçe ise reel olarak 2,1 katına çıkarıldı.

Abone ol

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, EPDK elektrik dağıtım şirketlerine yönelik 2026-2030 tarife döneminin yol haritasını belirledi.

Buna göre, yeni uygulama dönemi kapsamında elektrik dağıtım sektörü yatırımları reel olarak yaklaşık 1,5 katına, planlı bakım için ayrılan bütçe ise reel olarak 2,1 katına çıkarıldı.

Söz konusu yatırımlarla tüm tüketicilerin kesintisiz ve kaliteli enerji kullanmalarını sağlamak için şebekenin gençleştirilmesi ve enerji bağlantı taleplerinin sorunsuzca karşılanması hedefleniyor.

Öte yandan elektrik dağıtım şirketlerinin yıllık yatırım gerçekleştirme zorunlulukları için belirlenen oran artırılırken zamanında gerçekleştirilmeyen yatırımlar için EPDK tarafından söz konusu şirketlere ceza uygulanacak.

Yeni tarife döneminde elektrik dağıtım sektöründe kullanılan yazılımların yerlileştirilmesi için teşvik mekanizması geliştirilerek yazılımda dışa bağımlılığı azaltıcı önlemler de alındı.

Planlı bakımın bütçesi 2 katına çıkarıldı

Yeni uygulama döneminin en dikkati çeken konularından biri de planlı bakım oldu.

Söz konusu dönemde planlı bakım bütçesi 2 katına çıkarıldı. Orman yangınları ile mücadele için ormanlık alanlardaki dağıtım tesislerinin bakım periyotları yıllık hale getirilirken, orman budama ve temizleme işlemleri doğrudan planlı bakım içinde tanımlanarak zorunlu hale getirildi.

Planlı bakım faaliyetlerini aksatan ve özellikle orman alanlarındaki hat bakımlarını ihmal eden şirketlere ceza uygulanacak.

Ayrıca, yeni tarife döneminde kayıp kaçak ile mücadele etkin bir şekilde sürdürülecek. Bu alanda kendileri için belirlenen hedefleri tutturan dağıtım şirketlerinin gider harici sağladıkları finansal fayda ise şirketin değil tüketicilerin lehine olacak şekilde tarifeye yansıtılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump ve Netanyahu anlaştı! Yeni savaş planı masada
Trump ve Netanyahu anlaştı! Yeni savaş planı masada
Kalp ameliyatı olan hasta evine dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti
Kalp ameliyatı olan hasta evine dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti
İşçilerin maaş eylemi sırasında tatile gitmesi eleştirilen Buca Belediye Başkanı Duman'dan açıklama
İşçilerin maaş eylemi sırasında tatile gitmesi eleştirilen Buca Belediye Başkanı Duman'dan açıklama
Türkiye o ülke için vizeyi kaldırdı! Yeni şartlar belli oldu
Türkiye o ülke için vizeyi kaldırdı! Yeni şartlar belli oldu
Hint Okyanusu'nun güneydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Hint Okyanusu'nun güneydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Zohran Mamdani, New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti
Zohran Mamdani, New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti
Büyük ikramiyenin çıktığı şanslı iller belli oldu!
Büyük ikramiyenin çıktığı şanslı iller belli oldu!
2026'nın ilk dakikalarında dünyaya "merhaba" dediler
2026'nın ilk dakikalarında dünyaya "merhaba" dediler
TFF, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi
TFF, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi
Elazığ’da 449 köy yolu ulaşıma lapalı
Elazığ’da 449 köy yolu ulaşıma lapalı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle THY 50, AJet 64 seferini iptal etti
Olumsuz hava koşulları nedeniyle THY 50, AJet 64 seferini iptal etti
İstanbul'da Galata Köprüsü'nde Gazze için tarihi yürüyüş
İstanbul'da Galata Köprüsü'nde Gazze için tarihi yürüyüş