Okan Buruk’tan Filistin’e anlamlı destek: Galata Köprüsü’ndeki yürüyüşte yer aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Filistin’e destek amacıyla on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte yer aldı. Galata Köprüsü’nde sabah namazının ardından başlayan etkinlikte Buruk, Türk halkının Filistin halkının yanında olduğunu vurgulayarak, destek vermek için yürüyüşe katıldığını ifade etti.

Abone ol

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Filistin’e destek amacıyla Galata Köprüsü’nde düzenlenen yürüyüşte yer aldı.

"FİLİSTİN HALKININ HEP YANINDAYIZ"

Yürüyüş sırasında açıklamalarda bulunan Buruk, Filistin halkına destek mesajı verdi. Deneyimli teknik adam, "Türk halkı olarak, Filistin halkının hep yanındayız. Destek olmak istedik" ifadelerini kullandı.

ON BİNLER GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BULUŞTU

İstanbul, yeni yılın ilk sabahında dikkat çeken bir buluşmaya sahne oldu. Milli İrade Platformu'nun çağrısıyla sabah namazının ardından camilere akın eden vatandaşlar, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek için Galata Köprüsü'nde bir araya geldi. Etkinliğe on binlerce kişinin katıldığı belirtildi.