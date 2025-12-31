BIST 11.296
Yapay zekadan olay liste! Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu açıklandı zirvedeki isim...

Türkiye'de her kulübün kendine özgü, takımına tutkuyla bağlı taraftar grupları bulunuyor. Tribün kültürüyle adından söz ettiren bu grupları yapay zeka ChatGPT sizler için derledi. İşte Türkiye'nin en ateşli taraftar grupları...

Yapay zekadan olay liste! Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu açıklandı zirvedeki isim... - Resim: 1

Türkiye'de Süper Lig'den alt liglere kadar, takımlarını evde ya da deplasmanda yalnız bırakmayan, galibiyette sevinen, mağlubiyette üzülen sadık taraftar grupları bulunuyor. Tribünlerde oluşturdukları atmosferle adlarından söz ettiren bu grupları yapay zeka ChatGPT sıraladı. İşte Türkiye'nin en ateşli taraftar grupları...

Yapay zekadan olay liste! Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu açıklandı zirvedeki isim... - Resim: 2

20-)Gaziantep - Rafıklar

Yapay zekadan olay liste! Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu açıklandı zirvedeki isim... - Resim: 3

19-)Sivasspor - Yiğidolar

Yapay zekadan olay liste! Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu açıklandı zirvedeki isim... - Resim: 4

18-)Rizespor - Cümle Alem

