BIST 11.452
DOLAR 43,04
EURO 50,51
ALTIN 6.043,32
HABER /  EKONOMİ

Hepsiburada 2025 yılının alışveriş eğilimlerini paylaştı

Hepsiburada 2025 yılının alışveriş eğilimlerini paylaştı

Hepsiburada, 2025 yılı boyunca platformunda gerçekleşen milyonlarca siparişi analiz ederek Türkiye'deki alışveriş alışkanlıklarına ilişkin verilerini yayımladı. Yıl boyunca teknoloji, giyim ve küçük ev aletleri kategorileri kullanıcıların alışverişlerinde öne çıktı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca teknoloji, giyim ve küçük ev aletleri kategorileri kullanıcıların alışverişlerinde öne çıktı.

Teknoloji kategorisinde cep telefonu, tablet ve oyun konsolu en çok ilgi gören ürünler olurken, küçük ev aletlerinde robot süpürge, espresso makinesi ve bu yılın dikkat çeken ürünü halı yıkama makineleri tercih edildi.

Giyimde blazer ceket, gömlek ve çorap, kozmetikte ise nemlendirici krem, maskara ve güneş kremi en çok sipariş edilen ürünler arasında yer aldı.

Platformdaki arama davranışları incelendiğinde, marka bazında Stanley, Apple, Dyson, Fissler, Lego ve adidas öne çıktı. Ürün bazında ise klima, tablet, cep telefonu, robot süpürge, televizyon ve erkek spor ayakkabı en çok arananlar listesine girdi. Verilen siparişlerin yüzde 82'si iş ortakları tarafından karşılandı.

En yoğun alışveriş kasım ayında yapıldı

Platform üzerinden en fazla alışveriş yapan iller, üç büyük ilin ardından Bursa, Kocaeli ve Antalya oldu. Satış hacmi bakımından ise Kocaeli, Çorum ve Bursa öne çıktı.

En yüksek sipariş hacmi kasım ayında gerçekleşirken, bu ayı ekim ve eylül takip etti. Kullanıcılar alışverişlerini ağırlıklı olarak 20.00-23.00 saatleri arasında yaptı. Yılın en çok sipariş verilen günü 11 Kasım olurken, haftalık ortalamada pazartesi günü öne çıktı. 2025 yılının ilk siparişi İstanbul'dan verilen kadın cüzdanı oldu.

Hepsiburada Premium üyeleri, 2025 yılındaki tüm siparişlerin yüzde 70'ini oluşturdu. Diğer kullanıcılara kıyasla yüzde 68 daha sık alışveriş yapan Premium üyeler, yıl boyunca toplam 4 milyar liranın üzerinde tasarruf sağladı. Bu üyelerin favori kategorileri sağlık ve güzellik, giyim ve temel tüketim oldu.

HepsiJET, yıl boyunca yaklaşık 120 milyon kargoyu sahiplerine ulaştırdı. Bir günde en fazla 735 bin sipariş teslim edilirken, yılın en hızlı teslimatı 39 dakikada tamamlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bankalara yazı gönderildi! Temassız ödemede yeni dönem 15 Ocak'ta başlayacak
Bankalara yazı gönderildi! Temassız ödemede yeni dönem 15 Ocak'ta başlayacak
Meteoroloji 3 ili uyardı! Yarın sabah saatlerinden itibaren...
Meteoroloji 3 ili uyardı! Yarın sabah saatlerinden itibaren...
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı
Konya'da kliniğe dönüştürülen eve polis baskını
Konya'da kliniğe dönüştürülen eve polis baskını
Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 560 milyon dolar arttı
Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 560 milyon dolar arttı
Kar nedeniyle 10 iş yerinin çatısı çöktü
Kar nedeniyle 10 iş yerinin çatısı çöktü
Erdoğan'dan Gazze yürüyüşü, Netanyahu ve Trump'la ilgili önemli açıklamalar
Erdoğan'dan Gazze yürüyüşü, Netanyahu ve Trump'la ilgili önemli açıklamalar
Almanya'da Türk ve Arapları yıkan banka soygunu! 30 milyon dolar çalındı
Almanya'da Türk ve Arapları yıkan banka soygunu! 30 milyon dolar çalındı
İstanbul'da en çok kar oraya yağdı! 10 santimetreyi buldu
İstanbul'da en çok kar oraya yağdı! 10 santimetreyi buldu
Ağrı'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Ağrı'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Türk Telekom'un yatırımları 22 milyar doları aştı
Türk Telekom'un yatırımları 22 milyar doları aştı
Fenerbahçe'den bedelli sermaye artırımı açıklaması
Fenerbahçe'den bedelli sermaye artırımı açıklaması