Adalet Bakanlığı af iddialarını yalanladı

Adalet Bakanlığı af iddialarını yalanladı

Adalet Bakanlığı, yeni bir infaz düzenlemesinin hayata geçirileceği ve 50 bin kişiye af çıkarılacağına dair haberleri yalanladı.

Bugün bazı gazetelerde yer alan habere göre, hapis cezalarının sadece yarısının cezaevinde geçirileceği iddia edildi.

10 yıl hapis cezası alan hükümlünün 5 yıl cezaevinde kalacağını öne sürüldü.

 Adalet Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

 Açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilip "Adalet Bakanlığı'nın gündeminde böyle bir çalışma ve hazırlık yoktur." ifadelerine yer verildi.

