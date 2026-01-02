Serbest kalan Şeyma Subaşı yine Kur'an-ı Kerim paylaştı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından Kur'an-ı Kerim'den Zuhruf Suresi'ni "Allah'ım yine bitiriyorum" notuyla paylaştı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ünlü isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gerçekleştirilen operasyonlarda; Danla Bilic, Mümmine Senna Yıldız, Aleyna Tilki ve İrem Sak gibi ünlü isimler gözaltına alındı.

ŞEYMA SUBAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Aynı operasyonda ismi geçen ancak yurt dışında oldukları belirlenen, aralarında Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'nın da bulunduğu bazı ünlü isimlere yönelik ise yakalama kararı çıkarıldı.

TASAVVUFİ PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yaptığı ilk açıklamada Türkiye'ye en kısa zamanda geleceğini söyleyen Subaşı, sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı tasavvufi paylaşımlarla dikkat çekiyordu.

GÖZALTINA ALINIP ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Subaşı, 31 Aralık'ta Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekibi tarafından gözaltına alındı.

Şeyma Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

YİNE KUR'AN PAYLAŞTI

Şeyma Subaşı, bugün sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile yeniden gündeme geldi.

Kur'an-ı Kerim'de Zuhruf Suresi'nden bir sayfayı paylaşan Subaşı, "Allah'ım yine bitiriyorum, tekrar başlayacağım." ifadelerini kullandı.