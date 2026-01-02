AFAD'dan 28 il için çığ uyarısı

AFAD, yüksek kar örtüsü nedeniyle Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 28 il için çığ tehlikesi uyarısı yaptı.

Abone ol

Açıklamada, 20 santimetreyi aşan kar örtüsü bulunan bazı bölgelerde riskin kritik seviyeye ulaştığı belirtildi. Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu ifade edildi. Vatandaşlara SMS ile uyarı gönderildi, resmi duyuruların izlenmesi ve tedbirli olunması istendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yüksek kar örtüsü nedeniyle Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 28 ilde çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 santimetreyi aşan kar örtüsü bulunan bazı bölgelerde çığ riskinin kritik seviyeye ulaştığı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi olduğu ifade edildi.

Uyarı yapılan iller Karadeniz Bölgesi’nde Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt; İç Anadolu Bölgesi’nde Sivas; Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise Siirt ve Şırnak olarak sıralandı.

Açıklamada, vatandaşlara SMS yoluyla gerekli uyarıların iletildiği, resmi duyuruların takip edilmesi ve olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.