AK Parti'nin üye sayısı açıklandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, 'Yargıtay'ın açıkladığı resmi verilere göre AK Parti'mizin üye sayısı 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştı.' ifadelerini kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, NSosyal hesabından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi partilerin üye sayısıyla ilgili açıklamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yargıtayın açıkladığı resmi verilere göre, AK Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını belirten Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Bu güçlü tablo, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz siyaset anlayışına milletimizin duyduğu güvenin açık bir göstergesidir. AK Parti, bu liderlik etrafında kenetlenmiş, Türkiye Yüzyılı hedeflerine inançla yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileyi her geçen gün daha da büyüten tüm teşkilat mensuplarımıza ve AK Parti ailemize katılan her bir yol arkadaşımıza gönülden teşekkür ediyorum."

Serbest kalan Şeyma Subaşı yine Kur'an-ı Kerim paylaştı
İzmir'de park ücretlerine yüzde 250'ye varan zam
Aydın merkezli DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Aynı gün ölen Türk ve Alman iki kişinin cenazeleri karıştı
Bankalar açıkladı! Kredi kartı limitleri değişti...
Özgür Özel'den CHP'li başkanlara çağrı: Her açılışa davet edin
Bakan Şimşek, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni değerlendirdi
Adalet Bakanlığı af iddialarını yalanladı
Hakkari-Van karayoluna çığ düştü!
AFAD'dan 28 il için çığ uyarısı
New York Belediye Başkanı Mamdani'den görevinin ilk gününde İsrail'e kötü haber
Zeynep Sönmez'den Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'nda final başarısı
