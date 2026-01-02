BIST 11.498
DOLAR 43,03
EURO 50,54
ALTIN 5.977,16
HABER /  GÜNCEL

Aydın merkezli DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Aydın merkezli DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Aydın merkezli olarak Denizli ve Van’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Abone ol

Aydın merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile ilişkili olduğu değerlendirilen şüphelilerin Denizli, Van ve Aydın'daki adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği ile örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aynı gün ölen Türk ve Alman iki kişinin cenazeleri karıştı
Aynı gün ölen Türk ve Alman iki kişinin cenazeleri karıştı
Bankalar açıkladı! Kredi kartı limitleri değişti...
Bankalar açıkladı! Kredi kartı limitleri değişti...
Özgür Özel'den CHP'li başkanlara çağrı: Her açılışa davet edin
Özgür Özel'den CHP'li başkanlara çağrı: Her açılışa davet edin
Bakan Şimşek, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni değerlendirdi
Bakan Şimşek, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni değerlendirdi
Adalet Bakanlığı af iddialarını yalanladı
Adalet Bakanlığı af iddialarını yalanladı
Hakkari-Van karayoluna çığ düştü!
Hakkari-Van karayoluna çığ düştü!
AFAD'dan 28 il için çığ uyarısı
AFAD'dan 28 il için çığ uyarısı
New York Belediye Başkanı Mamdani'den görevinin ilk gününde İsrail'e kötü haber
New York Belediye Başkanı Mamdani'den görevinin ilk gününde İsrail'e kötü haber
Zeynep Sönmez'den Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'nda final başarısı
Zeynep Sönmez'den Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'nda final başarısı
Hepsiburada 2025 yılının alışveriş eğilimlerini paylaştı
Hepsiburada 2025 yılının alışveriş eğilimlerini paylaştı
Bankalara yazı gönderildi! Temassız ödemede yeni dönem 15 Ocak'ta başlayacak
Bankalara yazı gönderildi! Temassız ödemede yeni dönem 15 Ocak'ta başlayacak
Meteoroloji 3 ili uyardı! Yarın sabah saatlerinden itibaren...
Meteoroloji 3 ili uyardı! Yarın sabah saatlerinden itibaren...